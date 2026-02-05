Los jueces dan la razón para un traslado a un matrimonio de policías con un hijo con discapacidad

La Dirección General de la Policía denegó a un matrimonio de agentes sus peticiones de traslado a Ourense, su ciudad natal, desde su actual destino, en Madrid, para conciliar mejor en sus circunstancias familiares. Alegaron motivos de salud de su hijo, con un trastorno sin posibilidad de curación, de origen genético. El menor necesita apoyo para actividades cotidianas y sus progenitores son su apoyo de referencia para cuestiones básicas, incluidas las escolares y emocionales. El niño tiene una discapacidad del 40% y un grado II de dependencia. Mientras que en la capital de España carecen de red familiar de apoyo, y los padres no pueden por sí solos atender todas las necesidades actuales de su hijo —tienen, además otra niña—, en Ourense residen parientes cercanos que pueden ayudarlos en el día a día. La pareja, que también alegó que en la ciudad de As Burgas contarían con un centro de terapia y colegios adaptados, recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les da la razón.

Los magistrados subrayan la «falta de razones» de la administración para denegar las peticiones, ya que cumplen los requisitos de la ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional: «Las pretensiones de los actores se fundamentan en las razones de salud de un hijo menor a cargo de ambos cónyuges».

La sala añade que, en casos similares, sí se autorizaron traslados. «Se está ante un supuesto excepcional», indica la sala. La justicia cuestiona «en qué medida puede perjudicar la medida de conciliación solicitada», y reitera que la necesidad de un menor al cargo está «expresamente incluido» entre los requisitos de la norma aplicable, «sin que se haya hecho referencia alguna por la administración a una posible disponibilidad o no de puestos vacantes en Orense (cuya existencia no ha sido objeto de debate), y tampoco se han esgrimido razones organizativas o de servicio para oponerse a su concesión», dice el TSJ.