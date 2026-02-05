Un casco viejo con muchos bares, pero con un 89% de bajos comerciales y 1.273 pisos vacíos

El Concello de Ourense acaba de presentar el Plan de Dinamización del Área Rexurbe, tras concederle la Xunta esta declaración para rehabilitar el casco vello local. Este plan incluye, como paso previo al cronograma de actuaciones, el análisis urbanístico, poblacional y socioeconómico de este entorno, que traza un panorama que califican de «alarmante», en el caso de las edificaciones, con más de la mitad de ellas en estado ruinoso o muy deficiente y que constata, 30 años después, el fracaso del Peri, el Plan Especial de Reforma Interior de esta zona histórica, aún en vigor.

Se trata de un entorno histórico en el que ratifica que el 75% de los equipamientos públicos están sin rehabilitar ; un 78% de los mismos están en estado deficitario, y el 89,38 de los inmuebles de uso comercial están vacíos. Además hay 1.273 viviendas vacías, y otras 1.264 en las que vive una sola persona, en la mayoría de los casos de mediana o avanzada edad.

Al mal estado de los edificios le acompaña «la necesidad de adecuación de los mismos a la accesibilidad universal, ya que en la actualidad es parcial, lo que afecta impacta directamente en la calidad de vida de las personas que precisan de esa accesibilidad, restringiendo la igualdad de oportunidades para el acceso y utilización de los edificios sus servicios en igualdad de condiciones». Incluye los que albergan servicios públicos, indican.

La situación demográfica del Conjunto Histórico, indican «aunque no muestra unos datos excesivamente alarmantes, sí evidencia una situación manifiestamente mejorable, merecedora de atención y solución». En el momento de hacer la solicitud para optar declaración de Área Rexurbe de la Zona, de habitantes en el vivían en este ámbito de actuación 3.881, lo que supone un 8,8% del total tal de habitantes del municipio de Ourense.

Llama la atención también al equipo del el Plan de Dinamización del Área Rexurbe, · «la falta de un plan de comercio de proximidad. En 2024 se contaba con un total de 960 locales comerciales, de los cuales únicamente estaban ocupados 102, manteniéndose vacíos 858, implicando casi un 90% de inmuebles de uso comercial vacíos».

Son cifras «preocupantes», indican, pues el comercio es un motor económico y social pero, «como complemento a esta situación de abandono, el porcentaje de apertura de los comercios nos últimos 5 años fue nula».

Sorprende también al equipo redactor que, pese a la degradación y falta de política de apoyo al comercio de proximidad, el precio medio de alquiler o venta de locales se mantiene dentro de unas franjas razonables en comparación con el resto de las ciudades de Galicia, estando el precio medio de alquiler del local cerca de los 8 euros el metro cuadrado». No obstante, ese precio medio de venta de locales, «fue aumentando de 900 euros, el momento de la solicitud de ser declarada Área Rexurbe, a los 1.500 euros el metro actuales». Es decir un incremento de precios no acordel al entorno

Reactivar la Plaza de Abastos

También una especial incidencia estos los técnicos foráneos a la existencia en la zona Rexurbe a rehabilitar del casco histórico «·de un mercado municipal dentro del Conjunto Histórico Artístico, la Plaza de Abastos, que actualmente se encuentra vacía, y se entiende preciso reactivarla en aras de favorecer la economía local, impulsar su comercio y darle un mejor servicio a la población» aseguran.

En este estudio técnico del que partieron los técnicos para la realización del Plan de Dinamización del Área Rexurbe, que la oferta de alojamientos en la zona histórica de actuación, en el momento de la solicitud «era de 48 hoteles y hostales en el ámbito, sumando un total de 124 plazas, un número limitado a la hora de cubrir la actual demanda».

Sin embargo la oferta de restaurantes y cafeterías «es suficiente para cubrir la demanda de residentes y visitantes, con una cifra de 132 restaurantes y cafeterías, con un total de 5.200 plazas». Es decir, apuntan que el número de restaurante es un 130% superior al total de locales comerciales abiertos en la zona histórica, que era solo de 102.

Un plan de 41,5 millones

Las propuestas de los autores de este plan de dinamización, se enfocan en los tres grandes ámbitos que es el que abordan y en zanjar en lo posible, las deficiencia indicadas. Uno sería el ámbito arquitectónico, urbanístico y ambiental; e l segundo el ámbito económico y finalmente el ámbito social.

El cronograma incluye inversiones y anualidades que deberían de haber empezado ya 2025 y hasta el año 2032, con una inversión global prevista de 41,5 millones de euros. Evidentemente el año 2025, no cuenta, pues el plan acaba de ser presentado ahora. Eso sí, los ámbitos con mayor esfuerzo e inversión de 2025 a 2032 son el urbanístico (29,6 millones) y el social con 9,4 millones.