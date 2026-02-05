Un año de prisión para un ladrón arrepentido

Un hombre extoxicómano aceptó un año de prisión, con la suspensión de la pena condicionada a no delinquir, por un delito de robo con fuerza cometido en una entidad bancaria de Ourense. El acusado se encuentra en rehabilitación desde hace más de dos años y en la actualidad trabaja en un centro de atención a personas con adicciones en Portugal, donde ofrece apoyo con su experiencia.

La conformidad alcanzada evitó la celebración del juicio previsto en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense y permitió rebajar la petición inicial, que era de cuatro años de cárcel. En la causa figura un segundo acusado, cuya situación quedó pendiente de ejecución a la espera de confirmación desde el centro penitenciario en el que cumple condena por otros hechos.

Según el escrito fiscal, el 16 de junio de 2023 los dos procesados accedieron a una sucursal bancaria de la Avenida das Caldas, tras forzar la puerta de entrada. Uno de ellos sustrajo un ordenador portátil, pese a la presencia de una trabajadora de limpieza. Ambos fueron localizados poco después por la Policía en una lavandería de la Avenida de Santiago, donde recuperaron el equipo.

En declaraciones a los medios tras la vista, el primer acusado explicó que comenzó a consumir drogas con 15 años, primero «heroína y posteriormente cocaína», y que ingresó en varias ocasiones en prisión preventiva, «siempre por robos» destinados a financiar el consumo. «Se puede conseguir salir con ayuda y voluntad, pero hay que querer cambiar dinámicas de pensamiento, comportamientos y compañías», expresó .n