Xunta y Diputación aportan tractores a 12 concellos para prevenir incendios

La huella ambiental sigue presente tras la peor ola de incendios forestales en la provincia de Ourense desde que hay registros, con más de 105.000 hectáreas calcinadas en agosto en apenas unos días de crisis, en los que se quemaron aldeas enteras, ardieron decenas de propiedades y centenares de personas estuvieron en serio peligro. Evitar que una emergencia de esa envergadura pueda volver a ocurrir requiere, entre múltiples acciones, reforzar la tarea de la prevención. Este martes, la Xunta y la Diputación de Ourense escenificaron junto a alcaldes la entrega a diez municipios y dos mancomunidades de tractores dotados de rozadora, maquinaria para su utilización en tareas de prevención y extinción de incendios forestales en varias de las comarcas más afectadas por el fuego en 2025, e históricamente, de forma cíclica.

El presidente provincial, Luis Menor, y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, compartieron acto, en el parque de maquinaria de la Diputación en San Cibrao das Viñas, con representantes municipales de Sandiás, Cenlle, Montederramo, Vilamarín, Lobios, las mancomunidades de Celanova y Verín, Beariz, Ribadavia, Os Blancos, O Barco y Laza.

«Apesar da magnitude da catástrofe non tivemos que lamentar ningún falecido, demostrando que somos un territorio preparado en materia de emerxencias», considera Luis Menor sobre la capacidad para hacer frente a una crisis de incendios de gran envergadura. El presidente ourensano pone en valor la colaboración entre las administraciones. La conselleira Gómez considera clave «unir forzas» para hacer frente a grandes retos como la lucha contra el fuego.

La Xunta y la Diputación sostienen un protocolo de colaboración que se reforzó en 2025 con un presupuesto de 4,1 millones de euros, para materia de personal y adquisición de maquinaria. Gracias a esta iniciativa de colaboración se crearon dieciséis brigadas, que trabajaron durante seis meses, entre abril y octubre de 2025, en cuatro mancomunidades ourensanas, y a las que se les dio formación y maquinaria de actuación. En concreto, hidrostáticas polivalentes.

Con esta entrega de tractores, que corresponde aún a la colaboración del año 2024 —está en contratación la del ejercicio «chegamos a unha cifra histórica con 50 máquinas entregadas aos concellos da provincia, é dicir, ao 60% de todo o territorio», valora Menor.

La de Ourense es la Diputación con más convenios de colaboración suscritos con la Xunta, para distintos ámbitos de actuación, pese a ser la administración provincial con menos presupuesto de las cuatro gallegas. El convenio de lucha contra el fuego alcanza la cuarta edición. «Fomos pioneiros na súa posta en marcha, en 2019, conscientes da importancia que ten a prevención de lumes na nosa provincia», defiende Luis Menor.

La conselleiro de Medio Rural califica de «prioridade» la tarea de prevención y extinción de incendios. Gómez busca que se prolongue la cooperación entre administraciones para profundizar en la lucha contra el fuego, uno de los problemas más graves en provincias como Ourense, donde factores estructurales como la dispersión, el envejecimiento, el abandono del entorno y el duro clima estival configuran una realidad que puede ser muy peligrosa, como los hechos demostraron en agosto, cuando la capacidad del operativo de extinción se vio desbordada.

Entre las acciones preventivas, la Xunta cita el convenio con los concellos que quieran adherirse para la gestión de la biomasa en las franjas próximas a viviendas. Está dotado con 25 millones de euros y la empresa pública Seaga se encarga de ejecutar los trabajos para apoyar a localidades y propietarios en el cumplimiento de las obligaciones legales de mantener limpio el entorno a 50 metros de las casas. Este año, la administración autonómica destina 75,38 millones a prevención, un 50% más que en 2025. Las actuaciones con previsión y antelación, para evitar o minimizar la propagación del fuego, son «tarefa de todos», dice Gómez.