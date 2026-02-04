Urgen obras en el colegio Manuel Luis Acuña: «El techo puede venirse abajo»

En el Colegio de Educación Infantil y Primaria, CEIP Manuel Luis Acuña de Ourense hay aulas y baños apuntalados para evitar que se vengan abajo; otras estancias están cerradas porque llueve dentro, y más de un centenar de niños y niñas, de 4 a 12 años, tienen que estar a menudo con el abrigo en el comedor o en el aula, porque hay fallos de suministro eléctrico y calefacción, y se han registrado temperaturas de 7 y 8 grados en el interior del colegio. Así lo afirma la comunidad educativa, entre la que el miedo crece por días ante los daños estructurales que arrastra el centro desde hace años. Por este motivo, y a punto de cumplirse tres años esperando por unas obras prometidas y que urgen ya, el colectivo de padres y madres presentó un escrito seguido de casi 600 firmas ante la delegación de la Xunta en Ourense en el que urgen que licite este proyecto. «Tenemos miedo de que el techo se pueda venir abajo dado el estado del centro» explican.

Padres y políticos, ayer, ante la delegación de la Xunta. | I. O.

En el acto de entrega de las firmas, en el que estuvieron acompañados por ediles del BNG y del PSOE, hace un resumen de la situación, pues las obra de reforma fueron anunciada inicialmente en 2023 . Hubo incluso reuniones con cargos públicos para hacer aportaciones al proyecto, e incluso la Xunta habló en 2024, de una partida de 800.000 euros para el proyecto pero, las única reformas de urgencias las hizo por ahora el Concello y no son suficientes.

Baños apuntalados en el colegio. / Fdv

Los padres y madres del Manuel Luis Acuña, que realizan esta campaña reivindicativa, explican que «primero temíamos que el centro pudiera cerrarse por falta de matrícula, pero ha llegado a duplicarse en los últimos años» . Ahora mismo muchos de estos alumnos y alumnas «son personas de otros países, es un centro multicultural, lo que hace más duro aún que los tengan en esta situación» indica la plataforma de padres.También «en este colegio estudian los niños y niñas del Centro de Menores, por eso nos parece doblemente injusto que la Xunta tenga así un colegio en el que estudian los niños y niñas que ellos mismos debe cuidar pues los tienen tutelados». En sendos escritos presentados ayer al delegado de la Xunta en Ourense y otro con envío a la Consellería de Educación, piden que licitación y adjudicación de obras en el CEIP Manuel Luis Acuña se tramiten «con urgencia». Que la obra aplique medidas de eficiencia energética y que, mientras no se haga este proyecto integral se implanten medidas para minorar el grave estado actual.