Un programa de Cruz Roja llevó su juguete educativo a 540 menores de Ourense

El proyecto «El juguete educativo» de Cruz Roja Juventud ha permitido en el último año –de enero de 2025 a enero de 2026– que un total de 540 niños y niñas y adolescentes, recibieran juguetes través de esta iniciativa, en la que han participado 89 personas voluntarias.

El proyecto «El juguete educativo» permite fomentar el derecho al juego, uno de los principales derechos fundamentales de la infancia, entendido como herramienta educativa y de transmisión de valores.

Esto fue posible gracias al compromiso de particulares, empresas colaboradoras como Remax Habitat, Os Santiños en Valdeorras, el mercadillo de O Carballiño, o la sesión Horus Rap así como el concierto Cócese y la Papanoelada Motera en Ourense.