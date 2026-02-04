El PP pregunta al Gobierno Sánchez por la seguridad de la vía de tren provincial

¿Cuántos puntos de la vía férrea a su paso por la provincia están sometidos a reducción de velocidad tras el reciente accidente de Adamuz?. ¿Por qué son inseguros esos tramos provinciales, y hasta cuándo se van a mantener las restricciones de velocidad?.

Estas son algunas de la batería de preguntas que los diputado del PP por Ourense han presentado ante el Congreso, para obtener respuestas oficiales sobre temas de rabiosa actualidad y que inquietan a los usuarios. Los parlamentarios del PP Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana registraron estas pregunta ante lo que consideran un malestar ciudadano «por el deterioro progresivo del servicio ferroviario».

Entre los más habituales destacan «retrasos, cancelaciones, fallos en la infraestructura, roturas de catenarias, vibraciones, averías en los trenes y una atención al pasajero considerada deficiente» .

Según Celso Delgado, la Disposición Adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el propio PP, obliga a ADIF y Renfe a actuar con mayor rigor para recuperar la seguridad, fiabilidad y transparencia del sistema ferroviario, estableciendo plazos concretos frente a la acumulación de incidencias que se vienen produciendo en los últimos días.

Entre otras cuestiones, el PP pregunta al Gobierno cuántas limitaciones temporales de velocidad (LTV) están vigentes actualmente en la red ferroviaria de Ourense, dónde se localizan exactamente, el día en que fueron implantadas y cuáles son las causas técnicas que las justifican. También solicitan información sobre si los sindicatos de maquinistas o trabajadores han pedido en los últimos dos años reducir la velocidad en algún tramo por motivos de seguridad.

El objetivo, subrayan, es claro: garantizar que la seguridad vuelva a ser una prioridad en la gestión ferroviaria y que los pasajeros puedan viajar con confianza, tras los dramáticos sucesos ocurridos en la red ferroviaria este año.