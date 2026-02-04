Ourense cierra enero con 14.057 desempleados, 510 más que en el mes anterior

Ourense cerró el mes de enero de 2026, con 14. 057 personas desempleadas, de las cuales 5.876 son hombres y 8.181 son mujeres. Los datos indican que el paro registrado subió en el mes de enero en 510 personas en Ourense de las cuales 379 son mujeres y 131 son hombres. Por su parte la afiliación a la Seguridad Social, tomando el dato del último día del mes, registra una caída de 1.171 afiliados y afiliadas respeto al mismo período del mes anterior situándose en 107.386 cotizantes.

Según CC OO la evolución del mercado laboral en la provincia, y esa caída en el mes de enero «responde a la finalización del período de contratación de la campaña de Nadal, como ocurre todos los años en estas fechas, y una vez más, y ya van demasiadas, denunciamos la precariedad laboral de las mujeres gallegas y la necesidad de adoptar medidas urgentes para dignificar el empleo femenino.

En este sentido la Xunta de Galicia hace un llamamiento a la Xunta de Galicia para que diseñe políticas «que desestacionalicen el empleo en el sector de los servicios y apuesten por actividades de alto valor añadido».

Según el análisis de Comisiones Obreras, el paro disminuyó en el sector primario en 6 personas ( 4 hombres y 2 mujeres) así como en el de la construcción, pero se incrementó significativamente en el de servicios, con 445 desempleados más, de las cuales 340 fueron mujeres y 105 hombres.

Por lo que respecta a las contrataciones, en enero s registraron en Ourense 4.557 contratos, de los cuales 2.934 fueron temporales, y 1.623 indefinidos, lo que significa que se realizaron 109 contratos menos. Con el cual la contratación temporal situara en el 64,38%, lo que supone 2,6 puntos menos que el mes anterior.