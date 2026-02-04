El nuevo plan del casco histórico prevé reformar Baños de Outeiro y cárcel vieja

El concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, acompañado por los ediles Sonia Ogando, del PP, Natalia González del PSOE y Luis Seara del BNG , así como de técnicos municipales presentó ayer el avance Plan de Dinamización del área Rexurbe Ourense, que será el nuevo modelo que viene a sustituir al obsoleto Peri, Plan de Reforma Interior del casco histórico. El plan, sigue directrices fijadas por la Xunta indican, con propuestas, en lo arquitectónico como la reforma de las antigua cárcel y el de los Baños de Outeiro.

También se formula la mejora ambiental y la renovación del espacio público y la infraestructura insistiendo en la mejora de la red de saneamiento del casco histórico, la introducción de infraestructura verde en el ámbito y la recuperación ambiental en el entorno del río Barbaña.

En materia de accesibilidad universal y mejora de la movilidad, prevé escalera mecánica en la calle Coenga o la movilidad vertical en el espacio público del entorno de As Burgas, de la calle Progreso y de la Plaza de Abastos.

El plan también incluye propuestas como las ayudas de fomento de establecimiento de empresas y creación de empleo u otras de mejora de la vinculación del conjunto histórico con la cultura termal urbana, con el agua como conector.

El documento fue remitido en el mes de enero al Instituto Gallego de Vivenda e Solo para que emita el informe preceptivo para su posterior aprobación por parte del Ayuntamiento.