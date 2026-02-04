«Cada muller asasinada é un fracaso colectivo»

«Seis vidas arrebatadas no que vai de ano, unha que nos toca de preto unha vez máis, en Galicia. A violencia machista é una lacra que non cesa e como sociedade non podemos permitilo. Precisamos a implicación de todos os axentes sociais e de todas as administracións para loitar con unidade contra a barbarie machista», subraya el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos. Tras el crimen sufrido el pasado domingo en Mos por María Belén Fernández, de 52 años, víctima de su exmarido, Ourense se sumó este martes a los actos de repulsa. El subdelegado en la provincia lamentó que «cada muller asesinada é un fracaso colectivo»

Agentes de la fuerzas de seguridad del Estado, personal de la administración y cargos políticos de otras instituciones participaron en el minuto de silencio convocado ayer ante la Subdelegación del Gobierno como señal de condena y repulsa tras el crimen machista de Mos, así declarado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Noticias relacionadas

En la provincia hay más de medio millar de mujeres que están incluidas en el sistema de protección Viogén, con sus casos activos. Hay recursos para alertar de los casos de violencia de género, como el teléfono 016, las consultas a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp del número 600 000 016 y el chat en línea accesible desde la página web violenciagenero.igualdade.gob.es. Para una emergencia están operativos siempre el 112 y los teléfonos de la Policía (091) y la Guardia Civil (062). Además, la app Alertcops permite enviar una señal de alerta a las fuerzas policiales.