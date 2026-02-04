Jácome presenta su cartel de Entroido: de Gurruchaga a Leticia Sabater o King África

«Este va a ser un gran Entroido. Será una semana mágica», aseguró el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, durante la presentación oficial del programa de Entroido de la ciudad, en un acto en el que, junto con la edil de Festejos, Noa Rouco, participaron en un desfile de colorido, los personajes de los entroidos de A Ponte, Seixalbo y As Eiroás.

En la ciudad el programa entroideiro, será del 12 al 18 de febrero inclusives con un epicentro en la zona histórica, al margen de estas citas propias en los barrios, y un cartel que busca «·dinamizar el mayor número de espacios” indicó Noa Rouco, con 50 actuaciones musicales.

Habrá 5 grandes orquestas. Entre ellas Orquesta Mondragón con Javier Gurruchaga al frente; París de Noia; Origen; Funçao Pública y Kubo. También conciertoscomo el de King África.

También habrá sesiones de DJs, comenzando el jueves, 12, con Leticia Sabater, Adri, Diego Mirón y Pablo Marqués; actividades infantiles y el reparto de 12.000 «orellas», postre típico del Entroido. El alcalde también destacó del programa citas multitudinarias como el desfile del domingo 15, “que cada año va a más”, o el Entierro de la Sardina del miércoles, 18.

En la presentación de ayer, , Javier Taboada adelantó las actividades de Frei Canedo (A Ponte), que tendrá su día grande el lunes 16 con los actos solemnes, procesión, cena y la orquesta Solara.

María Isabel González desgranó las propuestas de la Pita as Eiroás, que el martes 17 de febrero recreará la boda da Pita. Finalmente, Juan Cid presentó el programa del Entroido de Seixalbo, una cita histórica, que incluirá junto con sus personajes de Paquita y Nicanor, eventos gastronómicos como Gran Cocido Bacanal del domingo 15 que irá seguido del bailes de máscaras y actuaciones musicales.