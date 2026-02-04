El corte de la A-52 podría obligar a cancelar el desfile de pantallas en Xinzo

Xinzo de Limia podría ver damnificada su celebración más importante del año este domingo si las autoridades no llegan a un acuerdo con la tractorada: la DGT no garantiza que se lleve a cabo el primer desfile de pantallas mientras la A-52 siga bloqueada. Así lo han desvelado esta tarde fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, que informaron de que la dirección de tráfico no puede autorizar cortes en vías alternativas con las condiciones actuales, ya que la tractorada corta toda circulación en la autovía en protesta por el acuerdo entre UE y Mercosur.

En este caso, la carretera afectada es la N-525, que actúa estos días como principal carretera de desvío de la Autovía de las Rías Baixas. En su paso por Xinzo de Limia, la Nacional ha visto aumentada notablemente su densidad de tráfico desde la puesta en marcha de la tractorada, en lo que fuentes de la Subdelegación cifran en un incremento aproximado de 4.000 vehículos adicionales atravesando el municipio. Por este motivo, la DGT, que tiene competencias directas en el casco urbano de Xinzo de Limia en determinadas franjas horarias, está obligada a extremar la planificación de efectivos y priorizar la seguridad en la circulación, y no podrá autorizar cortes de tráfico para desfiles o eventos de Entroido sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad ni gestionar adecuadamente el volumen de circulación.

Desfile de las pantallas de Xinzo de Limia. / Iñaki Osorio

Esta condición afecta principalmente al primer desfile de pantallas de Xinzo este Entroido, que se celebrará este domingo. El recorrido anunciado tiene previsto pasar, entre otras localizaciones, por la Avenida de Madrid y la Avenida de Ourense. Ambos tramos forman parte de la N-525, por lo que si los ganaderos mantienen cortada a esas alturas, el desfile, el concello estará obligado a modificar el trayecto o, en el peor de los casos, cancelar el evento, como ya pasó al inicio del Entroido con el Petardazo (en esa ocasión, fueron las condiciones meteorológicas, y no las protestas de los ganaderos, la que provocó la anulación de los festejos).

Por otra parte, el resto de celebraciones de Entroido que no transcurren por la N-525 también podrían verse perjudicadas. La alta densidad de tráfico obliga a destinar un importante número de patrullas de la Guardia Civil a su control y regulación, y, en consecuencia, las autoridades están viendo limitada su capacidad operativa. Esta situación podría comprometer que se lleven a cabo determinados eventos de la comarca y el resto de la provincia si no se pueden atender con garantías de seguridad.

Situación de la tractorada

A vistas de encontrar una solución para que el Entroido no se vea comprometido, no parece que las autoridades vayan a llegar a un acuerdo para acabar la tractorada. Los ganaderos, que bloquean hoy por séptimo día consecutivo la A-52 a la altura de Xinzo de Limia, han avisado de que permanecerán allí hasta llevar a cabo nuevas movilizaciones o que las autoridades los echen de la vía rápida. En este sentido, Miguel Gómez, ganadero de Maceda y uno de los portavoces de la tractorada, declaraba ayer que las admistraciones y las fuerzas del estado no se habían puesto en contacto con ellos recientemente: "Igual están tramando un plan para sacarnos de aquí, o están esperando a que nos cansemos", afirmaba a Europa Press.

A estas alturas, la única opción viable es que los ganaderos abandonen la Autovía de las Rías Baixas por iniciativa propia para llevar a cabo sus nuevas movilizaciones, ya anunciadas. Este miércoles se decidió por votación popular que en los próximos días aquellos que tengan tractores en las protestas partirán hacia Madrid para intensificar sus reclamas a nivel nacional, mientras que el grupo restante marchará a la Subdelegación del Gobierno en Ourense para concentrarse delante de su puerta. Eso sí, todavía no se ha decidido una jornada concreta para llevar a cabo esta acción, por lo que saber si los cortes de las tractoradas provocarán un perjuicio en el Entroido o liberarán la autovía para que las pantallas desfilen a placer será cuestión de tiempo.