Archivada la causa por la muerte de un alumno en Ourense tras caer un tabique en el vestuario del instituto

El 26 de octubre de 2022, tras la clase de gimnasia, un alumno de 15 años de Tercero de la ESO murió tras derrumbarse un tabique en el vestuario masculino del pabellón deportivo del IES Julio Prieto Nespereira, conocido en la ciudad de Ourense como el Sexto Instituto. Un compañero resultó herido. Tres años y medio después de la tragedia, el juzgado ha cerrado la causa dictando el sobreseimiento provisional.

Llegó a haber catorce investigados —más dos compañías aseguradoras, en calidad de posibles responsables civiles— en un procedimiento que trató de esclarecer si los hechos fueron un trágico accidente, o bien existió responsabilidad penal por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave. Tras una larga instrucción, la magistrada Eva Armesto archiva. La resolución, del 21 de enero, admite recurso. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento. En la causa está personada la familia del menor fallecido. Ejerce la acusación particular con la representación legal de Jorge Temes. La parte estudiará si presenta recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Ourense.

Un mural en homenaje al menor, en su instituto. / I. OSORIO

En el procedimiento se aportaron indicios que apuntaban a que presuntamente el diseño definitivo del muro fue variado con respecto al original, así como también a que la ejecución no fue correcta y el estado de la división en el vestuario era inestable cuando ocurrió la desgracia. Entre los investigados se encontraban un aparejador y un arquitecto, los técnicos responsables de la fase de dirección y ejecución de la obra, pero ambos fallecieron. A lo largo del proceso, la jueza ha recabado numerosas pruebas documentales y también declaraciones, incluidas de funcionarios de la Xunta y personas de la empresa de construcción y de la compañía de control de calidad.