Más de 100.000 euros para la digitalización y seguridad de 14 estaciones de servicio

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, acudió ayer a la estación de servicio de Riós, una de las catorce beneficiarias en Ourense en 2025 de ayudas por más de 100.000 euros aportadas por la Xunta para la modernización tecnológica y digital de estos establecimientos, así como para mejorar la seguridad.

En el caso de la estación de servicio de Riós, la administración gallega aportó 30.000 euros, para la implantación de sistemas de pago, la optimización de adquisición de productos y servicios, así como para sistemas y equipamientos de seguridad. La Xunta tiene abierta, hasta el 9 de marzo, una nueva convocatoria de estas subvenciones, con un presupuesto total de 800.000 euros. El máximo por perceptor es de 30.000, con hasta 5.000 para la compra de grupos electrógenos y hasta 1.500 euros para la instalación de desfibriladores.