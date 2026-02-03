La Xunta impulsa el alquiler social rural y mejora las ayudas a la rehabilitación

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, se desplazó a Vilariño de Conso para visitar uno de los edificios municipales que está siendo rehabilitando para destinarlo a alquiler social. La intervención, impulsada por la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, cuenta con un presupuesto cercano a los 150.000 euros.

En el encuentro con la alcaldesa, Melisa Macía, Pardo aprovechó para anunciar una nueva convocatoria de ayudas dirigida a concellos de menos de 30.000 habitantes. La iniciativa, con un presupuesto bianual de 2,1 millones, amplía un 30% las cuantías por vivienda, que pasan de 50.000 a 65.000 euros, y permite cubrir hasta el 95% del coste de la rehabilitación. En zonas con protección especial, como áreas Rexurbe o centros históricos, el máximo puede alcanzar los 68.000 euros.

Además, el delegado destacó la apertura de otra línea de ayudas dirigida a particulares en municipios de menos de 5.000 habitantes, con el objetivo de rehabilitar viviendas o locales. La convocatoria, dotada con 5 millones de euros bianuales, financia hasta el 75% de las obras—máximo 30.000 euros— y contempla mejoras de accesibilidad, eficiencia energética, habitabilidad y medidas contra el gas radón, entre otras actuaciones.

Pardo subrayó que estas ayudas buscan impulsar la rehabilitación del parque residencial en el medio rural, así como facilitar el acceso a la vivienda, y recordó que son compatibles con otras subvenciones de similar finalidad, siempre que la suma de ayudas no supere el coste total de las obras. En el caso de las ayudas del programa Fogar Vivo, la compatibilidad no es total, aunque sí permite utilizar la nueva convocatoria para cubrir seguros vinculados al alquiler.