La vivienda usada se dispara un 18,4% en Ourense, hasta los 2.009 euros/m2

Comprar un piso o unas casa, aunque esta sea de segunda mano, se ha convertido en un reto titánico e para las familias ourensanas la provincia con los salarios más bajos de Galicia, y en el puesto 34 del ranking nacional. Entre enero de 2025 y enero de 2026, el precio de estas viviendas subió un 18,4% en la ciudad. Esto supone una media de 2.009 euros e metro cuadrado, cifra muy superior en la ciudad, Cifra muy superior cuando se trata de viviendas en la zona centro y de nueva construcción, donde puede alcanzar los 4.000 euros el metro cuadrado, como ocurre con algunas de las obras que se están construyendo en estos momentos en la zona histórica.

Esta subida del 18,4% en el cómputo interanual de Ourense la sitúa en el segundo lugar de las ciudades gallegas en subida interanual. La lista es la siguiente: Ferrol (24,6% más); Ourense capital (18,4%); A Coruña capital (17,8%); Narón (15,8%), Vigo (15,4%); Pontevedra capital (12,3%), Sanxenxo (12,1%); Cangas (5,5%), Lugo capital (5,5%), Vilagarcía de Arousa (4,9%) y Santiago de Compostela (0,6%).

Son datos del informe que acaba de presentar el portal inmobiliario Fotocasa, analizando en las miles de propiedades que tiene en Galicia. La subida el precio de la vivienda de segunda mano en Galicia fue de un 0,7% en su variación mensual y un 14% en su variación interanual, por lo que situando el precio medio de las viviendas ofertadas en enero está en los 2.157 euros/m2, según este índice inmobiliario.

Los datos medios del precio por provincia, es decir incluyendo no solo las capitales sino la media de todos los concellos provinciales, pese a que abarata el coste medio, otorga también el tercer puesto en cuanto al volumen de la subida, a la provincia de Ourense.

Así en este nuevo ranking interanual por provincias encabeza a A Coruña (21,4% más) . Le sigue Ourense (15,6%); Pontevedra (10,1%) y Lugo (2,3%).

Esto sitúa a Ourense en este comienzo de 2026, en el tercer lugar del ranking de precio de la vivienda usada, lo que se traduce en 1.737 euros el metro cuadrado. El cuarto puesto es para la provincia de Lugo con un precio medio de 1.453 euros la media provincial. Es decir casi 300 euros menos el metro cuadrado

Son precios que revalidan, según Fotocasa, la situación del mercado inmobiliario en Galicia, aunque Ourense que se encuentra en el puesto 33, con los ingresos salariales medios más bajos, que rondan los 23.300 euros anuales.

Teniendo en cuenta que el precio medio de una vivienda usada de 90 metros cuadrados, rondaría, a lo bajo y sin estar en el centro, los 180.000 euros, un trabajador medio, precisaría ahorrar todo su salario correspondientes a 7,7 años, para poder comprarse un piso.

Y es que, según este nuevo informe de Fotocasa y en términos absolutos, « comprar una vivienda en Galicia cuesta hoy 21.178 euros más que hace un año».

Este dinamismo, continúa el presente informe «se refleja también en el dato mensual, con una subida del 0,7% en enero, lo que demuestra que la demanda de compra sigue muy activa y con capacidad de absorción de precios, especialmente en las áreas metropolitanas y zonas de costa.