Viana do Bolo blinda la seguridad para festejar un Entrudio histórico

Viana do Bolo calienta motores para vivir uno de los Entrudios más especiales de su historia. La villa se prepara para celebrar, del 5 al 18 de febrero, un entroido que este 2026 se estrena como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que augura una afluencia récord de visitantes con las jornadas con mayor concentración de público el 15 de febrero, por la Festa da Androlla, y el martes de Entroido, el día 17, fechas que han motivado un dispositivo especial de seguridad.

Para llevarlo a cabo, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, presidió junto al alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Ávila, la Xunta Local de Seguridade ordinaria del municipio, en la que se coordinó el dispositivo con la participación de las distintas fuerzas y cuerpos implicados para garantizar el correcto desarrollo de los festejos.

En la reunión participaron también la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, Alida Iglesias, así como representantes de la Xunta de Galicia, de la Policía Local y de la Guardia Civil, que analizaron tanto las necesidades específicas del Entrudio como la situación general de seguridad en el municipio.

Eladio Santos animó a la ciudadanía a disfrutar de una de las fiestas más emblemáticas de la comarca, destacando el valor cultural y social del Entrudio de Viana do Bolo, y subrayó que su reciente declaración como fiesta de interés turístico nacional supone un impulso para la proyección del municipio. Al mismo tiempo, realizó un llamamiento a cumplir las normas establecidas para el desarrollo de la programación y a participar en los actos «con prudencia y responsabilidad».

Con todo ello, Viana do Bolo afronta un Entrudio que, además de histórico por su nuevo reconocimiento turístico, se desarrollará bajo un dispositivo de seguridad coordinado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la fiesta con garantías.

Otros puntos de la reunión

Además, durante la reunión, la Guardia Civil presentó los datos estadísticos relativos a la criminalidad en el término municipal, en los que se constata una disminución de los delitos graves de más del 12% durante 2025 en comparación con 2024. Unos datos que, en palabras del subdelegado del Gobierno, confirman que «Viana do Bolo es un municipio seguro y tranquilo, ejemplo de convivencia», motivo por el que felicitó públicamente a la Guardia Civil por su trabajo y compromiso.

La reunión también sirvió para analizar la situación de la violencia de género en el ámbito municipal. En Viana do Bolo se mantienen seis casos activos, la misma cifra que en la anterior reunión de seguridad celebrada hace un año.

Plan director

Se abordaron asimismo los datos del Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y su entorno. La Guardia Civil informó de que durante el presente curso escolar se impartieron nueve charlas en centros del municipio, a las que asistieron 200 alumnos de secundaria y 60 de educación primaria.

Las sesiones se centraron, principalmente, en la prevención de conductas adictivas y en el ciberacoso, dos de los temas que suscitan mayor preocupación en la comunidad educativa y que fueron los más demandados por los propios centros.