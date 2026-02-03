La tractorada valora retornar a la Subdelegación o desplazarse a Madrid

Después del Sábado de Meco y el Domingo de Oleiros, llega a Xinzo de Limia el Luns de Debate na Tractorada. Los ganaderos (que suman, con el de hoy, 36 días consecutivos de movilizaciones) plantean dar un nuevo paso en sus protestas por el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur, sumado al resto de problemas que atraviesa el sector primario. La tractorada lleva en este momento seis días bloqueando la A-52 por segunda ocasicón, esta vez sobre el kilómetro 190.500 (a la altura de los concellos de Xinzo de Limia y Trasmiras) con un aproximado de 100 vehículos agrícolas, pero valora cambiar una vez más de escenario para poder lograr sus objetivos.

Las dos cartas sobre la mesa son, cuanto menos, contrastantes. Por un lado, la tractorada plantea como opción realizar un «asentamiento personal» en la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, como afirmó Miguel Gómez, ganadero de Maceda y uno de los portavoces de los ganaderos a Europa Press. De elegir esta opción, la más conservadora y la que parece prevalecer, la tractorada tomaría su siguiente paso a donde todo empezó el pasado 29 de diciembre. Allí se mantuvieron hasta el 10 de enero (día en el que invadieron por primera vez la A-52), y del 12 al 17 del mismo mes (entre que abandonaron la autovía y ocuparon la N-120), con concentraciones y guardias que llegaron en sus picos máximo a las 200 personas y regalos simbólicos de patatas o carne a los ciudadanos en las primeras jornadas. Quedará por descubrir, eso sí, si unas nuevas protestas frente al edificio del Parque San Lázaro se mantendrían con una ligera calma, o si derivaría en altos niveles de tensión, como el ocasionado cuando un tractor bloqueó durante más de veinte horas la puerta de la subdelegación.

En la otra cara de la moneda reside la opción más radical, y la que sería la movilización más reseñable hasta la fecha: llevar los tractores hasta Madrid. Aunque arriesgada, esta puede ser la vía más rápida para conseguir una reunión con un alto cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, condición que piden desde desde el 23 de enero (día en el que se movilizaron al polígono de San Cibrao) para rebajar las protestas. No es la primera vez que esta idea sale a la luz, pues Miguel Gómez ya la valoró hace tres semanas tras la última reunión con Medio Rural: «A autovía é moi longa e agora os tractores van a 40 km/h. Se hai que ir,, temos que ir nós, porque sabemos que ninguén nos defende», remarcaba el ganadero por aquel entonces.

Inconformistas con el delegado

Sea como fuere, la decisión ya está tomada. En declaraciones a Europa Press, Gómez explicaba ayer que eligirían la nueva acción a lo largo de la tarde, por lo que esta mañana ya se han despertado con un plan claro, pero desconocido para el resto de la sociedad ourensana, por lo que se habrá que estar atento para saber los siguientes pasos de la tractorada.

En cuanto a la posible reunión con Agricultura, la Subdelegación del Gobierno transmite que ya se ha producido, pues contabiliza la reunión que los ganaderos mantuvieron el 7 de enero con el delegado autonómico, Pedro Blanco, pues el Ministerio lo delegó como interlocutor. También ha indicado que la tractorada rechazó una segunda reunión con Blanco «para dar traslado das respostas do Ministerio sobre os temas expostos». Los ganaderos por su parte, consideran insuficientes los encuentros con el máximo representante del Gobierno en Galicia, pues consideran que deben hablar ellos mismos con el Ministerio: «De que nos vale (Blanco), se el mesmo nos dixo que eran cousas que ían transmitir a Madrid? Non somos menos que ninguén, non nos fan falta intermediarios, ou por que non pode falar con nós alguén do Ministerio competente?», comentaba Gómez en sus redes sociales.

Poco después, cuestionaba «con todo o respecto do mundo» que tanto el subdelegado en Ourense, Eladio Santos, como el delegado Pedro Blanco, fueran competentes para comunicar fielmente la situación del sector primario a Atocha: «Esta xente está estudada noutro ámbito, non en agricultura e gandeiría. Precisamos transmitir de primeira man os nosos problemas, un avogado en un mestre (las formaciones, respectivamente, de Blanco y Santos) non teñen por que saber deste Ministerio», expresaba. Los ganaderos buscan reunirse con Agricultura para trasladarle sus preocupación por la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y la imposibilidad de vacunar al ganado ante ella ahora mismo, además del incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria o los recortes de la PAC.

Corte de la N-525 con neumáticos ardiendo

La tractorada volvió a vivir un nuevo episodio de alta tensión en la noche de ayer, después de que un grupo de ganaderos que no tenían sus vehículos en la A-52 bloquease los dos carriles de la N-525, su vial alternativo,a la altura de Abavides, justo en el punto en el que se debe salir de la autovía por el corte de los ganaderos. La movilización comenzó a las 19 horas, momento en el que se colocaron paja o neumáticos en llamas para impedir el paso, y no s erestablecio por completo la circulación hasta pasadas la 22 de la noche, lo que provocó retenciones kilométricas en todos los accesos.