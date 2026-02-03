Nueva jugada del campo ourensano: la tractorada irá a Madrid en los próximos días

Finalmente no ha habido disyuntiva. Los ganaderos de Ourense, que se concentran desde hace seis días en la A-52 a la altura de Xinzo de Limia, decidían ayer si su nuevo paso sería concentrarse frente a la puerta de la Subdelegación del Gobierno, o por el contrario llevar sus tractores hasta Madrid para obtener respuestas a sus reclamas por parte de las administraciones, pero la conclusión ha sido un «divide y vencerás» en toda regla: la tractorada ourensana repartirá esfuerzos para manifestarse en la ciudad de As Burgas y la capital española al mismo tiempo.

Rumbo a Madrid y regreso a Ourense

El sector primario de la provincia ha optado por esta nueva estrategia de movilización tras comprobar que el bloqueo que mantienen en la Autovía das Rías Baixas no ha servido para agilizar las vías a su principal objetivo actual, el de mantener una reunión con un alto cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya sea telemática o presencial, y no con ningún interlocutor delegado en Galicia. De esta forma, los ganaderos han decidido por mayoría que los propietarios de los sobre 100 tractores que participan en la protesta viajarán hasta Madrid, mientras que el restante que se manifiesta sin vehículo regresará a la Subdelegación del Gobierno. Esta nueva estrategia implicará la liberación de la A-52 tras lo que, de seguro, llegará a más de una semana de bloqueo, pero los trabajadores del agro advierten de que no se marcharán de dicho vial hasta que inicien la ruta a sus nuevos destinos.

Aunque aún se desconoce qué día arrancarán los tractores (pues los ganaderos lo decidirán por votación popular en las próximas comidas y cenas colectivas), sí que se sabe que las protestas en Madrid no las realizarán solos: el agro ourensano ha sido invitado a una macrotractorada en la capital el próximo miércoles 11 de febrero. Así se lo ha ofrecido en la tarde de ayer la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos junto a la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI), que organizan la protesta. La cooperativa asegura en un comunicado publicado el 2 de febrero que la movilización "tiene como objetivo que entren en Madrid más de 1.500 tractores y más de 10.000 personas procedentes de distintos territorios, como muestra clara del malestar existente y de la determinación del sector para exigir soluciones reales, eficaces y urgentes".

Según ambas asociaciones participantes (otras cooperativas del agro han rechazado participar en la manifestación), llevar una tractorada masiva y plural "permitirá trasladar con la fuerza necesaria este mensaje a las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad", y los manifestantes ourensanos quieren formar parte de dicha movilización. Por otra parte, los que permanecerán en Ourense para desplazarse de nuevo al Parque de San Lázaro también irán un paso más allá, pues esta vez se concentrarán en la puerta de la Subdelegación, y no en sus aledaños.

Recordamos que la Asociación do Sector Primario de Galicia reclama una reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para trasladarle principalmente su preocupación por la dermatosis nodular contagiosa (DNC), que amenaza a sus rebaños. Los trabajadores del sector primario abogan porque la patología no reciba la catalogación tipo A de la Unión Europea, que obliga a «tomar medidas de erradicación inmediatas tan pronto como se detecte su existencia»; es decir, proceder en muchas ocasiones al sacrificado de la cabaña al completo por un único caso de infección probado.

Además, quieren recibir cuanto antes la autorización para poder vacunar a su ganado contra la enfermedad, algo que ya reclamaban en la reunión que mantuvieron hace tres semanas con la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez Mejuto. «Están esperando informes técnicos que acrediten que a vacinación e outras medidas de control son xustificables. Nós o que pensamos é que cando cheguen eses informes técnicos vai ser tarde. Así o transmitimos, e lle insistimos en que recalque, insista e tome todas as vías posibles para arranxar o problema», comentaba al final de ese encuentro David Frentes, veterinario del rural y uno de los representantes de la manifestación. Además, también pretenden discutir con el Ministro Luis Planas, o su delegación, el incumplimiento de la Lei de Cadea Alimentaria y los recortes que se prevén en la próxima PAC.

El bloqueo de la N-525 fue obra "de 4 ou 5 persoas", y no un plan grupal

En Xinzo, las protestas se mantienen sin cese, y con gran número de afluencia. La A-52 sigue cortada sin plan de abandonarla hasta nuevas movilizaciones, provocando una alta densidad de tráfico en las travesías alternativas de Xinzo de Limia, y en la noche de ayer vivió un episodio extra de tensión en las carreteras, cuando alrededor de las 19.00 horas, varios ganaderos colocaron paja y neumáticos en llamas en los dos carriles de la N-525 a la altura de Abavides. De esta forma, bloquearon todo el tráfico en la salida de la autovía que los vehículos deben tomar por el corte, provocando colas kilométricas, y que quien viajara en dirección Madrid estuviera parado durante más de 45 minutos.

Después de una hora y media de bloqueo, las autoridades consiguieron rehabilitar uno de los carriles, y pasadas las tres horas desde el inicio del corte, se reestableció por completo la circulación. En el día de hoy, Miguel Gómez, ganadero de Maceda y uno de los portavoces de la tractorada ha aclarado que el bloqueo de la N-525 no se trató de una movilización consensuada, sino que fue una idea individual "de 4 ou 5 persoas". Aparte, Gómez ha querido remarcar en sus redes sociales que no pretenden perjudicar al ciudadano con sus protestas, al publicar un vídeo en el que retiraron los tractores de los carriles de la autovía para que una ambulancia pudiese trasladar de urgencia a un paciente en estado grave desde Verín al CHUO.