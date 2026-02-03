El temporal mantiene Ourense en vigilancia: carreteras afectadas y ríos en seguimiento

La provincia continúa bajo los efectos de un prolongado episodio de inestabilidad meteorológica que está dejando lluvias persistentes, nevadas en cotas medias y altas y un aumento generalizado de los caudales fluviales. La situación, marcada por la sucesión de diferentes borrascas, con la presencia de Leonardo como último protagonista, mantiene los suelos saturados y ha obligado a activar dispositivos de seguimiento y prevención en distintos puntos del territorio, especialmente en la red viaria y en las zonas más expuestas a inundaciones.

Las mayores complicaciones se están registrando en el tráfico. La nieve acumulada en la A-52 provocó este martes la salida de vía de un camión articulado a la altura de A Gudiña, en el kilómetro 128, lo que obligó a cortar la autovía en sentido Vigo durante varias horas. El vehículo quedó cruzado ocupando ambos carriles y fue necesario desviar la circulación por la N-525 mientras trabajaban los servicios de mantenimiento y la Guardia Civil de Tráfico. El incidente, que no causó heridos, llevó a declarar el nivel negro de vialidad invernal en ese tramo, recuperándose la normalidad ya avanzada la tarde.

A esta incidencia se suman las restricciones a la circulación de vehículos pesados activadas en varios puntos de la provincia. La OU-536 permanece limitada entre Maceda y Montederramo, mientras que la DGT también ha establecido restricciones en la A-52 entre Zamora y Ourense, en ambos sentidos, con nivel amarillo por la nieve. Desde Tráfico se recomienda extremar la precaución, informarse antes de viajar y atender en todo momento a la señalización y a las indicaciones de los agentes.

Atención en A Limia

En paralelo, las lluvias están teniendo una especial incidencia en la comarca de A Limia, donde la acumulación de agua ha llevado al Concello de Xinzo a activar el Plan Municipal de Inundaciones como medida preventiva. El alcalde, Amador Díaz, firmó el decreto de activación a media mañana y asumió la coordinación directa del operativo desde un Puesto de Mando Avanzado, en contacto permanente con Protección Civil, Policía Local y el resto de administraciones competentes.

La situación obliga al cierre de varias vías locales y pistas rurales, así como a la suspensión de actividades en instalaciones deportivas como el Campo da Moreira. También detectaron problemas de filtraciones y acumulación de agua en centros educativos, mientras mantienen la vigilancia sobre otras infraestructuras municipales ante la evolución de las precipitaciones.

El plan llega un día después de que la Laguna de Antela hiciese honor a su nombre y el agua regresase a los terrenos agrícolas que antaño fueron uno de los mayores humedales de la Península, dejando una de las imágenes destacadas del tren de borrascas.

Cauces fluviales y embalses

El episodio también se deja sentir en los principales ríos de la provincia. El Miño, a su paso por la ciudad, superó el umbral de aviso naranja, con el entorno de Oira anegado y las piscinas municipales completamente inundadas. Todo ello tras superar la cota de 5 metros, forzando un incremento de las medidas de seguridad y prevención en Policía Local, Bomberos y Protección Civil, según expuso el propio regidor, Gonzalo Pérez Jácome, en sus redes sociales, donde recordó que el concello ya estaba en fase de pre-emergencia.

Situación que se observaba en fechas anteriores en el paseo termal, donde ya no se podían ver ni las termas de A Chavasqueira ni las del Muíño, también sobrepasadas por el caudal del Miño. Además, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil mantiene en nivel naranja otros tramos como el Avia en Ribadavia, el Arnoia en Baños de Molgas y el Limia en Ponteliñares, mientras que el resto de cauces permanecen en aviso amarillo bajo vigilancia activa.

Este comportamiento de los ríos se produce en un contexto de embalses muy cargados, con la mayoría de las grandes presas de la provincia por encima del 80 % de su capacidad y varias superando el 90 %. Instalaciones como San Esteban, Edrada o Peñarrubia presentan niveles elevados para estas fechas, lo que garantiza unas reservas hídricas favorables pero reduce el margen de maniobra ante nuevos episodios de lluvias intensas. En este escenario, presas como Velle, aguas arriba de la ciudad y al 82% de su capacidad, han incrementado los desembalses para regular el caudal y ayer enviaba agua a 1.200 litros por segundo. Otro ejemplo es la presa de Albarellos, pese a encontrarse solo al 68% de su capacidad, ayer también abrió sus compuertas, tras superar en más de 10 puntos la cantidad que albergaba en esta misma semana el año pasado y en casi 30 la capacidad que cubría en el 2024, 40,13%.

Incidencia en el asfalto

A mayores, la lluvia también ocasionó incidencias en la ciudad. A finales del mes de enero la borrasca Joseph dejó su peculiar huella en la calle Pena Trevinca, abriendo un socavón que mantendrá la calle cortada al tráfico durante, mínimo, 60 días para su reparación, ya que la intervención ocupará toda la calzada. Antes de ayer, la acumulación de días anteriores hizo que se derrumbase parte del muro de una casa inhabitada y en proceso de rehabilitación en pleno casco viejo, en la Calle Pelayo, a donde se desplazaron los bomberos a acordonar la zona, sin que hubiese que lamentar daños personales.

Ayer, Leonardo tomó relevo a Joseph y provocó otro socavón, aunque de mucha menor envergadura. La rúa Castella Ferrer permanece cerrada al tráfico de vehículos entre Alfredo Brañas y la rotonda de Peliquín, porque una tubería de saneamiento rompió provocando el quiebre del asfalto. La restricción se mantendrá activa hasta que finalicen los trabajos.

Los modelos meteorológicos no apuntan, por el momento, a una estabilización clara del tiempo y prevén precipitaciones al menos hasta la semana que viene.

Alertan por los posibles daños en zonas quemadas

El BNG pide al Gobierno información concreta y plazos definidos sobre las actuaciones de restauración hidrológico-forestal anunciadas tras los grandes incendios del verano, advirtiendo de que el actual episodio de lluvias incrementa los riesgos en las zonas quemadas.

La formación recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de enero la declaración de emergencia para intervenir en los montes de Chandrexa, A Mezquita y Oímbra, pero denuncia que todavía no se han detallado ni el contenido real de los trabajos ni su calendario.

Noticias relacionadas

La senadora del BNG, Carme da Silva, alerta de que la combinación de suelos quemados y precipitaciones intensas favorece la erosión y el arrastre de cenizas y sedimentos hacia los ríos. Por ello, reclama el inicio inmediato de las actuaciones.