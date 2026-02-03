Una técnico municipal ve «irregular» el funcionamiento de la discoteca Desorden

La discoteca Desorden, en ´la calle Valle-Inclán, parece seguir haciendo honor a su nombre y, además del ruido nocturno del que se quejan los vecinos, aparecen visiones discrepantes entre los técnicos del Concello de Ourense, tras la aparición de un nuevo informe de una técnico municipal, que ve posibles «irregularidades·» por supuesto incumplimiento de la ordenanza de ruido.

La discoteca que ya no pudo abrir en 2019 , por la entonces edil de Urbanismo del PP, entre otras cuestiones técnicas, por haber hecho obras ilegales, reabrió finalmente tras cambiar de gerencia, el último trimestre de 2025, en base a unas licencia concedidas por distintos servicios del Concello de basada en que se mantenían las condiciones de las primera licencia de cuando se inauguró en 1982, es decir en su primera etapa, sin tener en cuenta normativas de seguridad y ruido ahora en vigor.

Este nuevo informe municipal, al que hace mención el letrado de los vecinos afectados, considera que la discoteca podría estar funcionando de forma irregular e incumpliendo la Ordenanza de Ruidos, motivo por el que los afectados, ya avanzan que su abogado Antonio Feijóo va a solicitar el cese inmediato de actividad.

Según A Antonio Feijoo, los vecinos afectados por deficiente insonorización del local, el ruido que se produce tanto en el interior de sus pisos, como en las calles del entorno donde se ubica, y adyacentes, hasta Santo Domingo, hasta altas horas de la madrugada, han podido comprobar que «·han sido instalados puntual o de forma permanente, equipos de reproducción sonora o de amplificación sonora, fuera del circuito del limitador, es decir, han estado funcionando en patente ilegalidad, y esto por sí solo determina la ecuación de un expediente sancionador»,· advierte el letrado.

Además, también van a solicitar ese cese inmediato de la actividad pues «no se puede tolerar con lo que están sufriendo los vecinos que una actividad como la de discoteca siga funcionando sin un estudio acústico que nunca se llegó a presentar y habiéndose constatado que está incumpliendo la normativa en lo referente al control de la emisión sonora, porque hay sesiones en las que se registran valores de emisión sonora muy superiores a los que determina la ordenanza», advierte el letrado de los vecinos. Esta es la razón por la que cuando la comunidad envió a técnicos especialistas a medir, «y se hizo durante la actividad nocturna, que es como debe de ser, los valores que se obtuvieron fueron muy superiores a los que ahora establece o consigna la ingeniera municipal» indica.

Explica que «es evidente que cuando nuestros técnicos hicieron las mediciones, estaban funcionando equipos de reproducción o de amplificación al margen del limitador» ratifica. La paralización de las obras en 2019, se había realizado ya entonces entre otras razones, porque las obras de adaptación eran ilegales pues para poder insonorizarla bajaron la altura del local más de lo permitido.