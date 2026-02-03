El PP lleva a pleno una moción para que se dedique una placa en el Paseo a Coral de Ruada

El Grupo Municipal del Partido Popular llevará al pleno de febrero una moción para instar al Gobierno municipal a iniciar los trámites necesarios para la colocación de una placa conmemorativa en la calle del Paseo, a la altura del edificio donde estuvo ubicada una de sus sedes históricas . En esas inmediaciones, tuvo lugar, afirman primer gran concierto el 24 de junio de 1919, consolidando la proyección pública de la agrupación en la ciudad, con el objetivo de reconocer su legado histórico y contribuir a mantener viva su memoria en la ciudad.

Fundada el 5 de octubre de 1918 en Villa Joaquina, en la avenida de Zamora, la Coral De Ruada se convirtió en un de los símbolos más reconocidos de la ciudad y en una de las agrupaciones musicales más singulares de Galicia, con una trayectoria de más de un siglo vinculada a la difusión de la música tradicional gallega. “Es una agrupación que forma parte esencial de la identidad cultural de Ourense”, subraya la edil del PP, Noelia Pérez.

La historia de la Coral está íntimamente ligada a la calle del Paseo, «donde fue el inicio de su actividad y esta calle es además uno de los ejes más representativos de la vida social y cultural de la ciudad» y por tanto lo consideran como un lugar emblemático para rendir un tributo más a esos más de cien años de música y raíces culturales.