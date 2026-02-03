Marisol Nóvoa, pionera en el liderazgo empresarial, premio Clara Campoamor a título póstumo

La primera mujer que presidió en Galicia una organización empresarial, Marisol Nóvoa Rodríguez, fallecida en agosto de 2025, ha sido galardonada a título póstumo con el premio Clara Campoamor a la igualdad de oportunidades, que otorga el Concello de Ourense.

El jurado concede por unanimidad el galardón a una abogada y líder empresarial que ha sido «ejemplo de compromiso, solvencia profesional y vocación de servicio público». El jurado destaca la contribución «decisiva» de Marisol Nóvoa hacia la «normalización de la presencia femenina en órganos de dirección ocupados tradicionalmente por hombres».

El jurado se reunió este martes. / CEDIDA

Su elección en 2019 como presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) supuso un hecho histórico. «Aunque su trayectoria no se desarrolló desde el activismo feminista en sentido estricto, la aportación de Marisol Nóvoa Rodríguez a la igualdad de género resulta indiscutible desde una perspectiva estructural y simbólica, por romper el techo de cristal, en el liderazgo empresarial, accediendo y consolidándose en un puesto de máxima responsabilidad en un ámbito históricamente masculinizado», expone el jurado. «Dio visibilidad al liderazgo femenino en el mundo económico y contribuyó a crear referentes reales y próximos para otras mujeres».