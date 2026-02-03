Luis Menor, «preocupado» por la situación y funcionamiento del Concello de Ourense
Después de que Jácome convocase dos plenos extraordianarios, uno en sábado
Agencias
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha trasladado «preocupación» por la situación y funcionamiento del Ayuntamiento de Ourense después de que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, convocase este pasado sábado un segundo pleno extraordinario y urgente por discrepancias con la Intervención municipal.
«Cada uno trata de gobernar y organizar lo mejor que puede, pero yo soy alcalde y presidente provincial y nuncha he convocado un pleno a pocas horas por cuestión de una subvención», señaló. .
Esto después de que el regidor ouresano convocase para el pasado sábado un pleno extraordinario y urgente para levantar un reparo de Intervención que «que afectaría a obras con financiación», después de haber celebrado el pasado jueves otra sesión plenaria urgente para solventar discrepancias con este departamento por el pago de una nómina a una funcionaria.
En este sentido, el líder del PP en Ourense ha recalcado que la situación es «preocupante en forma y contenido» y ha afeado que dicha actuación «refleja un funcionamiento que no es el más correcto». «Esto tiene que estar previsto y tiene que haber avisos suficientes, no se tiene que llegar a un sábado por la mañana para saber si se pierde una subvención o no», ha añadido.
Asimismo, ha recalcado, desde el «respeto institucional», que esta clase de situaciones podrían responder a un «tema puntual» por «algún error en algún expediente», pero «ya no parece algo circunstancial. Debemos atender nuestros compromisos, creo que estas cosas hay que preverlas y se pueden gestionar con los técnicos perfectamente», ha añadido.
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Los ganaderos de Ourense se plantan: la tractorada corta la A-52
- Allariz despide ao exalcalde Paco García cunha emotiva homenaxe
- Una vecina de Salvaterra circula «despistada» 17 kilómetros en sentido contrario en plena A-52
- Morre Francisco García, un histórico do BNG e alcalde de Allariz durante 18 anos
- Lola Mónaco, la «madre protesta» detrás del fenómeno ‘@lolailovigo’ en TikTok
- Una intensa nevada atrapa a seis vehículos en Vilardevós, entre ellos un microbús de transporte escolar
- La lucha de las trabajadoras de Textil Lonia sigue: organizan una caravana de coches