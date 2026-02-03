Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Menor, «preocupado» por la situación y funcionamiento del Concello de Ourense

Después de que Jácome convocase dos plenos extraordianarios, uno en sábado

Agencias

Ourense

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha trasladado «preocupación» por la situación y funcionamiento del Ayuntamiento de Ourense después de que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, convocase este pasado sábado un segundo pleno extraordinario y urgente por discrepancias con la Intervención municipal.

«Cada uno trata de gobernar y organizar lo mejor que puede, pero yo soy alcalde y presidente provincial y nuncha he convocado un pleno a pocas horas por cuestión de una subvención», señaló. .

Esto después de que el regidor ouresano convocase para el pasado sábado un pleno extraordinario y urgente para levantar un reparo de Intervención que «que afectaría a obras con financiación», después de haber celebrado el pasado jueves otra sesión plenaria urgente para solventar discrepancias con este departamento por el pago de una nómina a una funcionaria.

En este sentido, el líder del PP en Ourense ha recalcado que la situación es «preocupante en forma y contenido» y ha afeado que dicha actuación «refleja un funcionamiento que no es el más correcto». «Esto tiene que estar previsto y tiene que haber avisos suficientes, no se tiene que llegar a un sábado por la mañana para saber si se pierde una subvención o no», ha añadido.

Asimismo, ha recalcado, desde el «respeto institucional», que esta clase de situaciones podrían responder a un «tema puntual» por «algún error en algún expediente», pero «ya no parece algo circunstancial. Debemos atender nuestros compromisos, creo que estas cosas hay que preverlas y se pueden gestionar con los técnicos perfectamente», ha añadido.

TEMAS

