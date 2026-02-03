Luis Menor, «preocupado» por la situación y funcionamiento del Concello de Ourense

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha trasladado «preocupación» por la situación y funcionamiento del Ayuntamiento de Ourense después de que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, convocase este pasado sábado un segundo pleno extraordinario y urgente por discrepancias con la Intervención municipal.

«Cada uno trata de gobernar y organizar lo mejor que puede, pero yo soy alcalde y presidente provincial y nuncha he convocado un pleno a pocas horas por cuestión de una subvención», señaló. .

Esto después de que el regidor ouresano convocase para el pasado sábado un pleno extraordinario y urgente para levantar un reparo de Intervención que «que afectaría a obras con financiación», después de haber celebrado el pasado jueves otra sesión plenaria urgente para solventar discrepancias con este departamento por el pago de una nómina a una funcionaria.

En este sentido, el líder del PP en Ourense ha recalcado que la situación es «preocupante en forma y contenido» y ha afeado que dicha actuación «refleja un funcionamiento que no es el más correcto». «Esto tiene que estar previsto y tiene que haber avisos suficientes, no se tiene que llegar a un sábado por la mañana para saber si se pierde una subvención o no», ha añadido.

Asimismo, ha recalcado, desde el «respeto institucional», que esta clase de situaciones podrían responder a un «tema puntual» por «algún error en algún expediente», pero «ya no parece algo circunstancial. Debemos atender nuestros compromisos, creo que estas cosas hay que preverlas y se pueden gestionar con los técnicos perfectamente», ha añadido.