Intenta deshacerse de una bolsa con cocaína mientras huía de la policía en Ourense

Agentes de Policía de la brigada de seguridad ciudadana de la comisaría provincial de Ourense han detenido a dos individuos, por un presunto delito de tráfico de drogas, tras un ‘pase’ del uno al otro de más de 80 gramos de cocaína, en una calle céntrica de la ciudad.

El que recibió la bolsa se dio a la fuga tras ver a los agentes e intentó deshacerse de la droga arrojándola al suelo. Fue interceptado por los policías, que han arrestado a los dos implicados.

Los agentes comprobaron que en el interior del envase había varias bolsitas con cocaína, en una cantidad que, presuntamente, superaba los 80 gramos de esta sustancia estupefaciente.

La comisaría de Policía de Ourense pone en valor que esta detención es resultado «del dispositivo policial establecido para la detección y control de posibles puntos de venta de sustancias estupefacientes en la ciudad».

Noticias relacionadas

Los dos detenidos por estos hechos, por un presunto delito contra la salud pública, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia.