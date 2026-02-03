El Concello fomenta leer con Ramón D. Veiga
Sobre 1.000 estudiantes de quinto de primaria de 25 colegios se encontrarán con el escritor
d. a.
La concellería de Educación del concello de Ourense, en colaboración con Antela Editorial, dieron ayer el pistoletazo de salida al programa de animación a la lectura «Encontros co autor», que durante este mes permitirá a alrededor de 1.000 alumnos de 5º curso de Educación Primaria, provenientes de 25 centros educativos diferentes, puedan participar en un coloquio con un escritor.
En esta edición, el autor escogido fue Ramón D. Veiga, que durante los días 2, 3, 9 y 19 de febrero, en el Paraninfo del Liceo de Ourense, hablará con los escolares sobre su libro «Pernascochas», que ganó el certamen de novela infantil Jaime Olmedo Limeses. Veiga afirmó que «é moi importante que collan un ritmo de lectura, e que aínda que logo moitos o poidan deixar, collan esta base». Todos los participantes recibieron un ejemplar del libro.
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Los ganaderos de Ourense se plantan: la tractorada corta la A-52
- Allariz despide ao exalcalde Paco García cunha emotiva homenaxe
- Una vecina de Salvaterra circula «despistada» 17 kilómetros en sentido contrario en plena A-52
- Morre Francisco García, un histórico do BNG e alcalde de Allariz durante 18 anos
- Lola Mónaco, la «madre protesta» detrás del fenómeno ‘@lolailovigo’ en TikTok
- Una intensa nevada atrapa a seis vehículos en Vilardevós, entre ellos un microbús de transporte escolar
- La lucha de las trabajadoras de Textil Lonia sigue: organizan una caravana de coches