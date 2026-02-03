El BNG denuncia carencias en el servicio de Correos en Pereiro de Aguiar

El BNG de Pereiro de Aguiar llevará al próximo pleno municipal una moción para debatir las «diversas carencias manifestadas ao longo do tempo» que el grupo político ha notado en el servicio de Correos del Concello.

De entre las diversas incidencia, el portavoz del partido en Pereiro, Rubén García, destaca como más aalientable el hecho de que «a praza de carteiro na Derrasa, cuberta por persoal eventual, non cumpre coas necesidades que a poboación do noso concello ten» al ser la misma persona la que abre la oficina tras repartir durante dos horas de atención.