Aflor moderniza el sector floral de Ourense

El sector de la floristería en Ourense es, desde ayer, un poco más moderno y adaptado a las últimas tendencias. O al menos, en trece de sus negocios, pues fueron los que recibieron el diploma por completar en fin de semana el curso de inspiración y armonía natural que organizó Aflor (la Asociación de Floristas de Ourense y Provincia) en colaboración con la CEO, que ofreció su edificio para acoger la formación, y la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta de Galicia, que subvencionó la actividad .

El resultado de los tres días de trabajo se puede ver a partir de ahora en el patio de la Confederación pues la muestra decorará el edificio. Es allí donde se puede ver una corriente de ramos y macetas que dista positivamente de la convencional: «Los trabajos hablan por ellos mismos. Nos hemos inspirado en observación en naturaleza y mirar cómo pasan las cosas en ella», explicaba Esther Lladonosa, diseñadora floral catalana que impartió el curso. «Todos os traballos son creativos. Hai poucos verdes nos xarróns, con liñas moi marcadas, moi naturais, coma se as flores naceran aí, entre as ramas», se extendía Jesús de Dios, presidente de Aflor.

En constante renovación

Que la floristería ourensana se interese por adaptarse a los nuevos tiempos no es una novedad. Cada año, Aflor organiza un curso para profesionales del sector en el que tocan todo tipo de profesorados y escuelas, para así controlar el máximo número de estilos posible. Ese esfuerzo fue reseñado por David Alonso, presidente de la CEO, que estrenaba el cargo en este acto: «Habéis vuelto a transformar este espacio en una obra de arte. Representáis una visión que apuesta por la calidad continua. La formación es unha herramienta estratéxica para cualquier sector. Ver que la aprovechais es un orgullo para cualquiera», afirmaba el directivo en su intervención.

