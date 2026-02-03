Abierto el plazo para los proyectos de la Escola Municipal Continua
Las propuestas serán recogidos hasta el 13 de febrero
d. a.
La Concellería de Educación del Concello de Ourense ha publicado la convocatoria para seleccionar los proyectos de actividades que formarán la programación de la Escola Municipal Continua para el año 2026. Las personas físicas y empresas que lo deseen pueden presentar sus proyectos hasta el viernes, día 13 de febrero, incluido.
El objetivo de la convocatoria es elaborar un listado de proyectos y actividades que permitan seleccionar y promover una oferta educativa variada y adaptada a las necesidades de la comunidad, encomendándola la profesionales y a entidades que reúnan las condiciones más idóneas, tanto por la cualificación del personal técnico cómo por su infraestructura.
Los y las solicitantes deberán presentar la instancia, acompañada de la documentación debidamente cubierta y firmada en el modelo oficial de solicitud genérica.
