Un plan de educación en salud forma desde Infantil en emergencias: «Pueden salvar vidas»

«Había una vez una persona dormida, que no podía despertar, ni cuando la llamaba ni cuando la movía. Hay que pedir ayuda al 112, para que venga la ambulancia a darnos la solución. Para ver si respira levanto su barbilla y acerco mi mejilla para sentir si echa aire su nariz. Si se mueve el pecho es porque respira. Le pongo de lado para evitar que se pueda atragantar. Pero si no respira es que está parado, y hay que empezar a reanimar, ponte a masajear». Estas nociones clave sobre cómo actuar en emergencias de este tipo se trasladan a alumnos de Educación Infantil de una manera lúdica y sencilla, replicando la melodía de la canción para niños ‘El Barquito Chiquitito’, y con un vídeo en el que una adolescente usa un peluche como muñeco de ejemplo para la demostración de cada uno de los pasos básicos de intervención.

Once alumnos de Cuarto de Infantil en el colegio ourensano CEIP As Mercedes llevaron sus peluches al aula, el pasado viernes, para participar en un taller de educación en salud que dio instrucciones a los pequeños sobre cómo actuar en una situación así. La iniciativa se llama ‘Matilda no Cole’ y pertenece al amplio plan de actividades de salud comunitaria que sanitarios de atención primaria imparten a distintos grupos de población en Ourense.

Una enfermera les explica cómo saber si alguien respira. / ROI CRUZ

«Os nenos son coma esponxas. Canto antes comecemos con eles cunha aprendizaxe que adapta as dinámicas á súa idade, mellor. O ideal é que se poida impartir de maneira anual, para ir adquirindo coñecementos, repetindo e ampliando a medida que pasan de curso», indica Lucía Bruquet, enfermera de salud familiar y comunitaria en Chandrexa de Queixa, y una de las profesionales implicadas en este proyecto, que partió de una prueba piloto implementada en 2023 en el CEIP Calvo Sotelo de O Carballiño. ‘Matilda no Cole’ es un plan de educación en salud dirigido a los niños de corta edad. Tiene continuidad en Primaria con ‘Pupas, sustos e outros disgustos’, un programa que repasa y ahonda en los conocimientos adquiridos.

«Estas actividades ponen la semilla. Aunque ahora sean muy pequeños, siempre entienden algo, les cala y les ayuda a perder el miedo ante una emergencia. El mensaje que trasladamos es que todos tenemos en nuestras manos salvar vidas, todos podemos hacer algo. Traer un peluche es motivador para ellos y la canción, lo que más les queda», explica Belén Iglesias, maestra y tutora de los once niños de Cuarto de Infantil del CEIP As Mercedes que participaron en el taller, impartido por las enfermeras Paula Fernández —residente EIR de familia y comunitaria—, Patricia Rodríguez —especialista en ese ámbito— y Patricia Fidalgo.

La profesora y las enfermeras, al inicio del taller con los niños y niñas de 4º de Infantil del CEIP As Mercedes. / ROI CRUZ

El juego es el elemento que dinamiza el aprendizaje en estas edades, por eso la canción sobre el RCP se canta y se baila: así se interioriza mejor el mensaje. La sesión incluye una proyección de dibujos y explicaciones sencillas sobre qué hacer si alguien está tumbado y no responde. En grupos, los pequeños practican cómo saber si alguien respira —observan el movimiento de su abdomen, acercan su mejilla—, así cómo situar a la persona en posición de seguridad. Y asimilan la importancia de avisar a un adulto y del número 112. «Pueden salvar vidas», valora la profesora.