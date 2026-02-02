El BNG propone un bono anual de 0 a 30 euros, según la renta, para la piscina de As Burgas

El propósito inicial del gobierno municipal de Ourense es cobrar 7 euros por la entrada simple a la piscina termal de As Burgas, reformada y con la apertura aún pendiente. El borrador de ordenanza, que debe ser aprobado en pleno, prevé bonos mensuales por 25 euros y la gratuidad para los menores de 15 años, que deben ir acompañados por un adulto. El BNG, partidario de una gestión pública y directa, ha presentado enmiendas a la ordenanza y plantea una modalidad de bonos anuales basados en la renta. El Bloque también propone que se bonifique a colectivos que puedan beneficiarse de los beneficios mineromedicinales del agua.

Los nacionalistas piensan en un bono anual de 0 euros para personas con renta inferior a 10.088 euros; de 10 para quienes perciban entre 10.088 y 15.203 euros anuales; de 20 para los que tengan entre 15.203 y 20.000; así como de 30 euros al año para los de renta superior a 20.000 euros. El coste máxima sería de 2,5 al mes, una cantidad «simbólica».