Avisos por lluvia, nieve y viento
Redacción
Ourense
Tras una breve tregua, las borrascas vuelven y lloverá sobre mojado. El tiempo condicionará en los próximos días, con previsiones de grandes acumulados en el tramo inicial de febrero. Meteogalicia ha activado avisos de nivel amarillo, en distintas áreas de la provincia de Ourense, por lluvia, viento y nieve. Desde la noche del domingo, las precipitaciones en las zonas de la montaña ourensana pueden dejar acumulados de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Entre lunes y martes, nivel amarillo por nieve en el sur provincial y zonas altas, en cotas de 800 a 1.000 metros. Además, toda la comunidad está en aviso en las primeras horas del lunes por previsiones de rachas de viento de más de 70 u 80 km/h.
