Trece floristerías ourensanas mejoran su arte junto a la CEO

El «reinventarse o morir» ataca a todos los sectores, incluso el de la artesanía, y más aún en aquellos campos en los que la innovación no parece ser tan relevante. Los trabajadores y trabajadoras de la floristería ourensana tienen bien claro este mantra, y por ello Aflor (Asociación de Floristas de Ourense y Provincia) ha organizado, en colaboración con la Confederación de Empresas Ourensanas (CEO) un curso para aprender las nuevas tendencias del arte floral.

El cuidado y la atención al detalle son fundamentales.

Los profesionales integrantes del colectivo de floristas participan desde este viernes en el taller denominado «Inspiración natural, armonía natural», que imparte Esther Lladonosa. La catalana es una diseñadora floral y docente especializada en dicho arte, con una visión creativa y vanguardista basada en técnicas clásicas adaptadas a tendencias actuales, lo que la convierte en una referente en el sector. Hasta hoy, está en la ciudad de As Burgas para formar a empleadas y propietarias de trece floristerías ourensanas que forman parte de la asociación.

Aflor organiza este curso junto a la CEO.

El curso se lleva a cabo en el patio del edificio de la CEO, habilitado como sala de formación que albergará posteriormente las creaciones de estos profesionales. Los floristas llevan ya 16 horas de formación entre los dos días, en las que están aprendiendo a visualizar sus centros y ramos desde la fresca perspectiva de la naturaleza y buscar la inspiración para sus creaciones en lo que el verde campo brinda naturalmente, las tendencias que marca la floristería moderna actual, frente a la cual los negocios de floristería ourensanos no se quieren quedar atrás, como cuenta Jesús de Dios, presidente de Aflor.

Tras tres días de creaciones, mañana lunes se podrán contemplar con todo su esplendor los resultados. A las 10 horas, en el mismo patio de la CEO, se inaugurará la exposición de los ramos y centros que pasarán a decorar el espacio durante las próximas semanas, así como se celebrará una gala de clausura con entrega de diplomas. En ella estarán presentes el propio presidente de Aflor, Jesús de Dios; el nuevo presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, David Martínez, que acude a su primer acto oficial tras su elección; o el director xeral de Comercio de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén, departamento que subvenciona esta actividad, entre otras autoridades. Con esta nueva actividad, la CEO pone de manifiesto su intención de ofrecer actividades con una aportación real a sus asociados.

El problema del relevo

Hacer cursos de innovación para no perder las tendencias es, si cabe aún más importante en el caso de las floristerías ourensanas, si se tiene en cuenta el problema de relevo generacional que estos negocios afrontan. En el último Día de Difuntos, ya se notó esta problemática al buscar una mano extra en los días de más faena del año. «Eu teño a xente traballando conmigo que herdarán o negocio cando me xubile en tres anos, pero faltan profesionais e hai quen non terá o relevo», contaba por ese entonces Juan Bautista Atrio, de la legendaria y familiar floristería Albitos, quien destacaba que aunque la gente sí pide trabajo para reparto o limpieza, no encuentran gente que «saiba facer unha coroa ou un centro, iso hai que mamalo moitos anos», cuenta.

Noticias relacionadas

Rosa María, gerente de la floristería Sagrado Corazón, también notaba esa falta, y era especialmente crítica con los cursos que el INEM ofrece para trabajar en el sector: «Están mal pensados, céntranse máis na teoría que na práctica e logo non chegan ben preparados», afirmaba en ese momento.