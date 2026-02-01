La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52

Xinzo vive en estos días la anomalía de alegrarse por un corte de carretera. El bloqueo que los ganaderos mantienen desde este jueves en la A-52 ha provocado importantes problemas de tráfico en la capital de A Limia. La N-525, que atraviesa el centro urbano, ha recibido todo el tráfico de particulares y vehículos pesados de la autovía, provocando importantes retenciones en hora punta, y la Policía Local solicita a los vecinos tomar itinerarios alternativos para descongestionar. Sin embargo, lejos de reclamar la vuelta a la normalidad, los locales se han volcado a apoyar la tractorada por un motivo claro: quien ralentiza la circulación en el concello no son enemigos, sino vecinos defendiendo su modo de vida.

Decenas de comercios locales de Xinzo de Limia y alrededores han acudido durante estos dos últimos días a la A-52 para expresar presencialmente su solidaridad con los ganaderos movilizados. Bares, restaurantes, panaderías o incluso chatarrerías y aseguradoras han llevado a la tractorada todo tipo de provisiones para que la protesta se haga más amena. El cargamento es variado: desde cajas de cerveza (el suministro más repetido), empanadas, orellas de Entroido o embutidos en el apartado alimentario, hasta centros florales para los tractores y una caseta de almacén para protegerse del frío forman en los últimos días parte del cobijo.

Estas muestras de solidaridad se intensificaron durante la tarde del viernes, a causa de un conflicto mediático con un diario local. En una de sus informaciones, el medio afirmó que los hosteleros y comerciantes estaban preocupados por el impacto económico que podrían tener las protestas agrarias, y que se escuchara a «algunos hosteleros» afirmar que «a tractorada vainos arruinar o Entroido». Pocas horas después de la publicación, tanto la asociación de comerciantes de Xinzo Prolimia, como la Asociación de Hostaleiros da Limia, emitieron un comunicado en que se desmarcaban de dichas declaraciones, y reiteraban su apoyo a los ganaderos: «As protestas dos nosos veciños non son un problema de orde público, son unha chamada de auxilio. O problema sería non apoialos e poñerlle pedras no seu camiño», declaraba la representación de la hostelería.

Los ganaderos agradecen las provisiones. / Instagram: Miguel Gómez

Por su parte, los portavoces de los ganaderos en sus redes sociales agradecieron «de corazón» todas las muestras de apoyo que están recibiendo en estos últimos días, tanto con el envío de provisiones como los mensajes personales de ánimo. «Grazas de novo a todos. Caen as bágoas por isto», publicaba Miguel Gómez, uno de los representantes de las tractoradas, al recibir un nuevo suministro. Al momento de publicar esta edición, los ganaderos se mantienen en la A-52 en el que hoy es ya el cuarto día consecutivo de protestas en el vial. Su continuación se mantiene indefinida, al no haber información aún sobre la vialidad de una reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que reclaman para abandonar la vía.

Solidaridad desde Trives y Baños de Molgas

Aunque la ola de solidaridad se ha disparado desde esta segunda toma a la autovía, son varios los comercios locales y familiares que han apoyado a los ganaderos con provisiones. Uno de los primeros negocios en hacerlo fue el restaurante la Viuda, en Trives, que el 18 de enero no dudó en apoyar a los ganaderos cuando bloquearon la N-120. Aprovecharon su día libre de la tarde del domingo para recorrer en furgoneta los más de 70 kilómetros que separan A Pobra de la ciudad de As Burgas, y aparecieron en la tractorada con un cargamento de chacinería, tortillas, empanadas y hasta enormes cazuelas con guisos caseros con el único motivo de hacer lo que para ellos era justo: «Estabamos vendo que había que axudar, porque vivimos deles, a nosa filosofía de negocio é así. Eses gandeiros son nosos provedores, nosos clientes e moitas veces tamén os nosos amigos, por iso non os podemos deixar tirados. Se tivera o restaurante en Madrid igual non che iba, pero estando en Trives e no rural, é o que temos que facer», cuenta Anxo Trives, gerente del local.

A sus esfuerzos se les sumaron rápidamente los de la panadería familiar Os Manxares, en Baños de Molgas, que ya ha realizado múltiples viajes para suministrar a la tractorada, y también ven su acción como el único sentido de la vida en rural: «Dependemos un dos outros, é unha cadea. Están defendendo cousas para o beneficio de todos, tanto para os que vivimos nas aldeas como nas cidades. A quen lle imos mercar as cousas se non? Non podemos permitir que, coa calidade que temos aquí, veñan produtos de fóra que a saber como se fixeron», explica Víctor Manuel Vila, copropietario del negocio.