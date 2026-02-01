Puntería y pillería en Xinzo en el Domingo Oleiro

Juegan un rato a que se cae, pero solo la rozan contra el suelo; amagan con tirarla, pero en realidad la retienen; y piensan que la cogerán, y ya vislumbran quién será el próximo objetivo, pero al final acaba en el suelo de la plaza y se hace añicos. En la mente del que participa en el Domingo Oleiro hay una tormenta de pensamientos en segundos: entretenimiento, retranca, competitividad, alegría compartida, y un equilibrio entre la puntería y la pillería. Con tregua suficiente de la lluvia durante la franja central del evento, Xinzo de Limia celebró este domingo la segunda gran cita de su Entroido, el más largo de Galicia, declarado Fiesta de Interés Internacional. El Domingo Oleiro, multitudinario, sirve de gran antesala para uno de los platos fuertes en la localidad: el día 8 saldrán por primera vez las pantallas, la figura tradicional que protagoniza este carnaval de hondo arraigo.

Un juego en el que manda la retranca. | Iñaki Osorio

Afinando la puntería antes de lanzar. / IÑAKI OSORIO

El sábado, «entre lusco e fusco», al anochecer, el Meco sale en procesión pagana, hasta que queda colgado en la Plaza Mayor, presidiendo el resto del Entroido. El domingo, trescientas vasijas de barro elaboradas por un taller artesanal de Niñodaguia (Xunqueira de Espadanedo), tierra de alfareros, sirven el juego.

Por la mañana, los protagonistas fueron los niños, en la edición infantil del oleiro. Por la tarde actúan los adultos. Tras la llegada del carro con los recipientes desde el Museo do Entroido se pone en marcha el lanzamiento en la plaza, con participantes ataviados con ropa de la vieja Galicia rural.

Es tiempo de Entroido. / IÑAKI OSORIO

Una multitud presenció la tradición, en una jornada de diversión y disfrute colectivo amenizada por la música y pasacalles de varias agrupaciones.