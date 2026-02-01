La protesta del sector primario mantiene el corte en la A-52
La movilización de agricultores y ganaderos en la provincia de Ourense se prolonga desde el 29 de diciembre
R. O.
La celebración del entroido en Xinzo, este fin de semana, ha coincidido con la protesta de agricultores y ganaderos, que el domingo mantenían cortada la A-52 en el municipio. La acción ha desplazado a la N-525 y a la travesía por la localidad una gran densidad de tráfico, con retenciones. El Concello ha reforzado la presencia policial y, mientras, los manifestantes del campo, que se movilizan en Ourense desde el 29 de diciembre, mantienen su reivindicación en la autovía.
Exigen la vacunación urgente contra la dermatosis nodular, el cumplimiento de la Ley de Calidad Alimentaria, precios justos, y rechazan frontalmente el acuerdo UE-Mercosur. Creen que amenazará al sector e introducirá productos con peores niveles de calidad y seguridad.
