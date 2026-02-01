El PP solicita más presencia policial

Varios cargos del PP de Ourense, incluida la diputada en el Congreso Ana Vázquez, se reunieron con vecinos del barrio de A Ponte. El partido reclama más presencia de la Policía Local y que el Gobierno «cumpla su promesa» de incorporar 19 agentes de la Policía Nacional para completar la unidad UPR de comisaría. La diputada dice que la criminalidad en la ciudad subió un 73%, comparando los datos del Ministerio del Interior de enero a septiembre de 2025, con los de ese periodo de 2019.