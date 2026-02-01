Pequeños artesanos de la tradición

Niños y adolescentes de entre 4 y 12 años de edad participaron este sábado, en el municipio ourensano de Barbadás, en un taller de entroido organizado por el Concello para que los más pequeños se acerquen a la tradición en un estrecho contacto con el proceso de elaboración manual de una de las figuras típicas de la celebración que recorre y da nueva vida a la provincia ourensana durante estas semanas de finales de enero y febrero. La actividad, en el Museo da Gaita, consistió en la creación siguiendo el método tradicional de las máscaras de los Follateiros, el personaje que protagoniza el entroido en el concello de Lobios, en la comarca de A Baixa Limia.

Esta iniciativa, que fomenta la participación de los más pequeños de manera activa en la tradición, forma parte del programa de actividades del carnaval en el municipio de Barbadás, que da un papel protagonista a los niños.

Este domingo, el Museo da Gaita acoge un taller de elaboración de mecos, que se suma a otros eventos pensados para los pequeños de la zona, como las ‘regueifas’ de compadres —5 de febrero— y de comadres —día 12—, que llegarán precedidas de los talleres de preparación, desarrollados a principios de esta semana. El desfile infantil de entroido, que protagonizan los centros educativos del municipio, tiene lugar el 13 de febrero. El lunes 16, la fiesta de disfraces.

Noticias relacionadas

Los Follateiros son la máscara tradicional de carnaval a la que Barbadás homenajea en su programación de este año. La cuarta edición de las Mascaradas Ancestrais, un pasacalles organizado para el próximo sábado, 7 de febrero, está dedicada a esta figura típica de entroido en Lobios.