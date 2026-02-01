El Museo Galego do Entroido de Xinzo reabre hoy y hasta el mes de junio

En plena época de Entroido en Xinzo de Limia (que ayer celebró el Colgamento do Meco, mientras que hoy será turno del Oleiro), el Museo Galego de dicha celebración reabrirá hoy sus puertas al público. A partir de esta mañana, visitantes sin previa reserva se podrán adentrar en el Mugaeo sin previa reserva, algo que no pasa desde 2023, último año en el que el museo abrió sus puertas todos los días (en los últimos tiempos, solo se permitía visitarlos en expediciones concertadas, principalmente escolares).

Si todo marcha según lo previsto, el museo seguirá abierto hasta visitas hasta el mes de junio. Además, la Xunta de Galicia, la Deputación de Ourense y el concello de Xinzo de Limia están trabajando en un convenio a tres bandas para poder abrir todo el año