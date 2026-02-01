Homenaje a la enfermera Portabales en su último día tras 40 años en la profesión

Compañeras de distintas épocas profesionales que han compartido horas de trabajo y dedicación asistencial en el hospital de Ourense junto a María José Portabales participaron este viernes en un acto de despedida, en el último día de trabajo de esta enfermera antes de la jubilación, que comienza después de una trayectoria de cuarenta años. Las sanitarias formaron un pasillo y la sorprendieron al final de la jornada con una ovación, besos, abrazos y un ramo de flores de obsequio. «Deixa unha pegada fonda tras case corenta anos de entrega á enfermería», valora el área sanitaria de Ourense.

Acto de despedida de la enfermera Portabales. / CEDIDA

Portabales comenzó su trayectoria en el hospital San María Nai, como enfermera del área quirúrgica. Con posterioridad ejerció en la unidad de hospitalización del servicio de traumatogía. Con el paso del tiempo y con la acumulación de experiencia, asumió la responsabilidad de supervisora de enfermería de traumatología, una labor que ha continuado ejerciendo hasta su último día en el CHUO, «con profesionalidade, rigor e unha enorme calidade humana», destaca el Sergas. «Grazas por tantos anos de coidado, por liderar desde a calma, pola escoita, polo exemplo e por facer equipo», resaltan en el área sanitaria de la provincia.

Noticias relacionadas

El momento de la despedida se cargó de emotividad. Tras el gesto de las compañeras, escenificado en el pasillo de traumatología, algunos pacientes hospitalizados en el servicio también se quisieron sumar al homenaje a la enfermera Portabales, que emprende una nueva etapa en la vida, de descanso tras cuatro décadas de entrega al cuidado de la salud de los demás.