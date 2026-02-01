Las Bonitas de Sande, una tradición reconstruida a mano desde la aldea

En la parroquia de Sande, en Cartelle, las Bonitas son más que un personaje del Entroido: son el resultado de un oficio artesanal que combina historia, paciencia y creatividad. Cada año, semanas antes de la fiesta, Antonio Sousa convierte su casa en un taller para dar vida a estas icónicas máscaras, que recorrerán las calles de la aldea acompañadas del Oso, la Vaca y las avutardas.

«El objetivo no es solo que sea bonita, sino que tenga alma, que transmita nuestra historia», defiende este vecino de Cartelle que se propuso recuperar el ancestral Entroido como homenaje a su padre, quien se encargó de transmitirle cómo eran las figuras que él recordaba de niño. De aquello pasaron décadas y en Cartelle hubo «varios amagos» del regreso de las máscaras, Antonio recuerda especialmente uno en 1998, «desde el colegio se organizó un pequeño taller, los niños se vistieron, pero no se parecían a las que recordaba mi padre».

Desde inicios de los 2000 sí se parecen y Sousa es el encargado de hacerlo posible elaborando la máscara y el gorro de una figura que «no llega a la centena, debemos de ser sobre 80 los que salimos, pero tampoco necesitamos ser más, somos los que somos», relata, poniendo de relieve que desde el 2009 existe la Asociación Cultural das Bonitas, consolidando este Entroido que corrió el riesgo del olvido.

El corazón de la Bonita es su máscara, la que le da nombre por su belleza no exenta de dolor porque la pieza más reconocible se construye sobre una base metálica. «Tiene la particularidad de que está completamente hecha con malla de alambre, así que es dura, tanto para vestir como para crear. Es el motivo de que decidiésemos que solo la visten mujeres y hombres, los niños no lo hacen antes de los 12 o 13 años aunque también pueden ser Bonitas», explica Sousa.

Moldear el alambre es el primer paso del Entroido, «es lo más complejo porque hace años había unos alambres mucho más dóciles que ya no se fabrican, ahora hay que enfrentarse a ellos para darle forma». Una forma con un molde muy concreto, «suelo emplear mi propia cara para a partir de ahí crear los rasgos faciales característicos: pómulos marcados con coloretes, ojos grandes y, sobre todo, labios muy definidos.

Para lograr todos esos efectos es necesario incorporar pintura al alambre, una tarea nada sencilla, «hay que ir con mucho cuidado y con muchas capas para que agarre, a veces era tanto el esfuerzo que se acababan secando los colores», comenta prácticamente en pasado porque ahora tiene ayuda externa, «hay una vecina de A Valenzá que me ayuda, ella es artista, así que tiene unas pinturas mejores y sobre todo técnica, nunca había trabajado sobre alambre, pero se enfrentó a las máscaras casi sin problema; alguno sí que hubo, pero porque quería darle arte de más y yo tuve que explicarle que no las queríamos cambiar nada, simplemente que las hiciese igual, y eso hace».

Los detalles no terminan ahí: Antonio añade esparadrapo para suavizar los alambres y para embellecer todo el conjunto, flecos en los laterales del rostro. Un proceso que tarda días, puesto que «hay que ir pegando y dejando secar, así que puede estar uno o dos días esperando» .

Sobre esa cara femenina, que visten tanto ellas como ellos, se añade otra pieza clave de la indumentaria del Entroido de Sande: el gorro. «Se trata de un elemento que se construye sobre un armazón de madera ligera, dos aros que sostienen cuatro palos de 50 centímetros de altura». Ellos son los protagonistas del sombrero porque «están tapizados íntegramente con plumas» y, en concreto, «con plumas de gallinas. Es como hacer una pequeña escultura», dice Sousa quien explica que cuando él empezó a diseñar estas máscaras, antes de que se recuperase por completo el Entroido del municipio, «se lograban las plumas arrancándolas una a una de las propias gallinas del pueblo», sin embargo, «en la actualidad somos mucho más cómodos y compramos en tiendas de telas especializadas, donde por carnaval traen tiras de plumas naturales».

Con los elementos más reconocibles diseñados y creados llega la hora de vestir a la Bonita: arriba, camisa y corbata; abajo, falda, polainas y zapato negro «nada de zapatillas, botas o deportivas», sostiene Antonio antes de aclarar que «sobre todo, lo más importante es el mantón, imitando a los mantones de Manila porque obviamente se escapan del presupuesto que manejamos», bromea.

Cada pieza se prueba y se ajusta asegurando que la Bonita pueda moverse con comodidad durante el desfile y, cuando finalmente se coloca la máscara y se calza el gorro, se transforma. Ya no es solo una máscara, es historia, identidad y tradición lista para recorrer las calles de Sande, donde las acompañan el Oso y la Vaca, dos elementos fundamentales de la festividad que ya está en cuenta atrás esperando al 17 de febrero, Martes de Entroido.

Noticias relacionadas

Las Bonitas, la Vaca, el Oso y el Chamán, representando a Ourense en el Festival de Surva, en Bulgaria. / CEDIDA

Una cita con el patrimonio inmaterial de la Unesco

Este enero un grupo de Bonitas, junto al Oso, la Vaca, el Chamán y la música tradicional con avutardas, llevó el Entroido de Sande al Festival de Surva, en Pernik, en Bulgaria. Allí, en el escenario más grande de los entroidos europeos, la parroquia de Cartelle mostró su fiesta ante miles de personas, en una experiencia que describen como «toda una odisea».El festival, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco en 2015, invitó a la Asociación Cultural Entroido As Bonitas a representar a España, convirtiendo las máscaras de la comarca de Terras de Celanova en la primera figura provincial en participar. Un hito que para Sousa, confirma que «el gran tesoro que tenemos puede llegar muy lejos».