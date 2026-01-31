Viento, lluvia y nieve golpean Ourense en una jornada marcada por las incidencias

La provincia de Ourense vivió este viernes una nueva jornada complicada por el temporal, en el marco de una sucesión de borrascas que sigue sin dar tregua. Lluvias intensas, tormentas con granizo, rachas muy fuertes de viento y nevadas en zonas altas marcaron un día en el que toda la provincia permaneció en aviso amarillo entre las 12.00 y las 21.00 horas.

MeteoGalicia advirtió de la entrada de sucesivas líneas de inestabilidad que se desplazaron de oeste a este, dejando episodios de lluvia intensa y fuertes rachas de viento, con nieve a partir de los 900 metros, especialmente durante la tarde. Las precipitaciones acumuladas superaron los 40 litros por metro cuadrado en doce horas en algunos puntos.

El viento fue uno de los fenómenos más adversos de la jornada. La racha máxima de toda Galicia se registró en Lardeira, en Carballeda de Valdeorras, con 127,8 kilómetros por hora. A ello se sumaron lluvias persistentes, con los mayores acumulados en O Invernadeiro, en Vilariño de Conso, donde se recogieron 29,4 litros por metro cuadrado, seguido del Alto do Rodicio, en Maceda (24,3), y del Xurés, en Muíños (23,7).

Afectación por nieve

En cuanto a la nieve, aunque ayer solo se registró en zonas altas provocó afecciones en la red viaria, obligando al cierre de la A-52 a su paso por A Canda, en A Mezquita, al ser declarada intransitable por la Dirección General de Tráfico. Fue la única carretera de la provincia incluida en el listado de vías afectadas por el manto nivoso.

Nieve hubo también en la estación de montaña de Manzaneda, pero el protagonismo recayó en el viento que impidió su apertura. En la parte alta, la antena de MeteoGalicia llegó a registrar rachas de hasta 220 km/h y vientos sostenidos cercanos a los 90 km/h, lo que hizo inviable garantizar la seguridad tanto de usuarios como del personal. Sin embargo, hoy, todavía pendientes de las condiciones meteorológicas, prevén abrir 12 pistas con más de 9 kilómetros esquiables.

Por otra parte, durante la mañana, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, se desplazó al Centro de Conservación de la Xunta para supervisar el operativo del Plan de Vialidad Invernal, activo desde el 1 de noviembre. Allí recordó, al hilo de las nevadas, que la provincia cuenta con cinco centros operativos, más de 2.000 toneladas de fundentes, 49 máquinas y 77 profesionales, en una red especialmente vulnerable a la nieve y al hielo, con más de 400 kilómetros de carreteras autonómicas situadas por encima de los 600 metros de altitud.

Los avisos a emergencias

En el balance de emergencias, el 112 Galicia gestionó a lo largo del viernes 18 incidencias en la provincia, principalmente por caída de árboles y ramas en la vía pública y actuaciones preventivas por riesgo. Los concellos de Ribadavia y San Cibrao das Viñas concentraron el mayor número de avisos.

En este último municipio se registró uno de los incidentes más relevantes, un accidente de tráfico ocurrido sobre las dos y media de la tarde en la OU-525, a la altura de Noalla. Tres vehículos se vieron implicados en una colisión por alcance y dos personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de San Cibrao, GES de Pereiro de Aguiar, Protección Civil y personal de mantenimiento de la vía.

Qué esperar

De cara a hoy sábado, se espera una ligera tregua durante el día, con un ambiente más estable, aunque no exento de nubosidad. Sin embargo, la calma será breve: a partir de la noche entrará un nuevo frente que volverá a dejar lluvias y viento en Galicia. La previsión apunta a un escenario similar para el domingo, con una mañana más tranquila y el regreso de la inestabilidad a últimas horas. A medio plazo, los modelos meteorológicos advierten de la llegada continuada de borrascas, al menos, hasta el domingo 8 de febrero.