El PP propone reforzar las bonificaciones para la piscina de As Burgas

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Concello de Ourense ha presentado una batería de enmiendas a la ordenanza reguladora de la piscina termal de As Burgas, que se suman a las ya registradas previamente por el PSOE, y con las que comparte buena parte del diagnóstico sobre el modelo planteado por el Gobierno local.

Entre los principales puntos en común, ambos grupos coinciden en la necesidad de reforzar el carácter social de la instalación y blindar un sistema de bonificaciones para colectivos vulnerables. En el caso del PP, las enmiendas proponen descuentos del 50% para pensionistas con ingresos inferiores al IPREM, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad igual o superior al 33% y familias numerosas, medidas similares a las planteadas por los socialistas, quienes piden un 50% de descuento para pensionistas, personas desempleadas, familias numerosas y personas con diversidad funcional, así como estudiantes. A mayores, el PSOE solicita la creación del «Día da veciñanza», una jornada semanal en la que el acceso sería gratuito para todas las personas empadronadas en el concello de Ourense..

Los populares también coinciden con el PSOE en reclamar un mayor control democrático sobre la política de precios y proponen que cualquier modificación de las tarifas tenga que ser aprobada por el pleno municipal, evitando subidas por vía administrativa sin debate público.

Además, el PP plantea la incorporación de una evaluación periódica cada dos años para analizar el impacto social y económico de las tarifas y adaptar el modelo de gestión si fuese necesario.