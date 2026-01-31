El pleno de Ourense levanta reparos pero la oposición teme la pérdida de fondos europeos para obras clave

Obras en ejecución en Ourense para la mejora de la movilidad, la accesibilidad y la humanización de espacios públicos fueron beneficiarias de fondos europeos Next Generation, que completan inversiones millonarias del gobierno municipal. El Concello convocó este sábado a las 9.09 horas a todos los grupos políticos a un pleno extraordinario y urgente que tuvo lugar a mediodía. Con el voto a favor de DO y las abstenciones de PP y PSdeG, en una sesión bronca, con improperios del alcalde contra el Bloque —los tres ediles presentes se marcharon después de que Jácome dijese que «la peor gentuza que existe en Galicia en política, la escoria, es el BNG»—, la corporación aprobó el levantamiento de seis notas de reparo de la intervención, formuladas el viernes a última hora, sobre facturas relativas a certificaciones de obras en ejecución que tienen fondos europeos.

La oposición cree que la subvención se perderá por una mala tramitación y fallos de gestión del gobierno local, y porque las facturas debían estar abonadas antes del 30 de diciembre. La edil de Hacienda, Tamara Silva, alega que todas las notas de pago fueron expedidas y presentadas en tiempo y forma, y sostiene que un retraso en los pagos no conlleva de manera automática quedarse sin subvención.

«As actuacións ás que se refiren as facturas executáronse en prazo, e o incumprimento sería un leve atraso nos pagos. No peor dos casos o financiamento perderíase de forma parcial. Dicir que a perda é automática sería incorrecto, non deixa de ser unha mera hipótese a futuro. Podería darse, pero non se deu de forma automática», expuso la edil durante su intervención.

«O crédito orzamentario existe e, de non procederse á aprobación destas facturas, a perda de fondos si sería un feito absolutamente seguro», argumentó Silva. Era necesario levantar las notas de la intervención antes de que terminase el mes de enero —ayer era el día límite—, y como paso administrativo indispensable para no exceder los plazos de justificación de las ayudas, amplió el gobierno municipal en un comunicado. El ejecutivo local cree que el trámite «permite que o procedemento siga adiante e que Ourense non perda a oportunidade de que Europa sufrague parte destas inversións».

Una de las obras con financiación europea es la del ascensor que conecta la Avenida de Marín con la Avenida de Santiago, salvando la cota y la brecha ferroviaria entre los barrios de A Ponte y O Vinteún. / IÑAKI OSORIO

En cambio, el PSdeG considera que el perjuicio ya es imparable, por lo que exige la dimisión del alcalde y de los concejales «responsables da perda de fondos estatais millonarios, que deberán pagar os ourensáns», critican. Los socialistas instan al alcalde a asumir o «depurar» responsabilidades políticas, y solicitan una junta de portavoces urgente para rendir «explicacións públicas» sobre el estado de proyectos estratégicos para la ciudad. «Queremos que o alcalde nos facilite, con datos reais e obxectivos, toda a información e obras e proxectos vencellados a fondos Next Generation do Goberno de España, para saber o alcance desta situación gravísima», declaró la portavoz municipal socialista, Natalia González, tras el pleno.

La edil María Fernández criticó la falta de gestión municipal, y el hecho de que sea «absolutamente incapaz» de tramitar subvenciones. «Ao alcalde dálle igual quen pague, o único que lle importa é inaugurar», reprochó la edil en la sesión. El alcalde no dio por perdida ninguna ayuda comunitaria, no se ve culpable de una mala tramitación y apeló a la «responsabilidad» de convocar el pleno para evitar perjuicios. Además replicó diciendo que tanto el PSOE como el PP se quedan sin subvenciones europeas en el Gobierno y la Xunta, respectivamente, «en un porcentaje muy superior al Concello».

El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, durante su intervención en el pleno de este sábado. / IÑAKI OSORIO

Seis notas de reparo afectaban a facturas por 880.397 euros en total, dentro de actuaciones que movilizan varios millones de euros de inversión en la ciudad: la reforma de la calle Alejandro Pedrosa, en O Vinteún; la humanización de la Avenida de Portugal; la construcción de un ascensor entre la Avenida de Marín y el puente de la Avenida de Santiago; la construcción del parking subterráneo del futuro parque de Canedo, y el diseño y ejecución de la campaña de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

«A súa xestión é o caos máis absoluto», reprochó el edil Xosé Manuel Puga, al inicio de la sesión, antes de que abandonaran el salón por los improperios de Jácome. «Vostede xa sabe que esas subvencións están perdidas», expuso el nacionalista. «Queren botarnos a culpa a nós da súa incompetencia, cando vostede é o único responsable de que se perdan millóns de euros», subrayó Puga. El Bloque advierte de que el perjuicio ocurrirá por culpa de una «incapacidade» en la gestión del regidor.

Desde el PP, la concejala Ana Méndez instó sin éxito al concejal de Urbanismo, Fran Lorenzo, a que aclarase «canto queda por executar» en las obras que están afectadas por la financiación Next. La edil popular también cargó las críticas contra el alcalde. «Agora de quen é a culpa? Do PP, do PSOE, do Bloque, dos funcionarios...? Como o grupo de goberno fai todo ás mil marabillas...», ironizó Méndez. «Que diría e que votaría o Jácome concelleiro hai sete anos con este punto da orde do día?», resaltó. «O problema é a súa forma de xestionar, asuma as culpas dunha vez».

Las obras en marcha en el aparcamiento subterráneo del futuro Parque de Canedo. / FDV

El alcalde presume de obras

El regidor aprovechó el debate para enumerar varias inversiones en marcha del Concello. «Ahora mismo en Ourense hay más obras de las que soñaron e hicieron ustedes», dijo a la oposición. «Esto es gestionar. Ustedes gestionaban la nada absoluta», comparó Jácome.