Piden 16 años de cárcel para un hombre en Ourense por presunta agresión sexual a su pareja tras maltratarla

La Fiscalía solicita 15 años de prisión y la acusación particular eleva a 16 años la petición contra un hombre acusado de un delito de malos tratos, en el ámbito de la violencia de género, seguido de un delito de agresión sexual. La víctima era su pareja cuando ocurrieron los hechos, en abril de 2024 en Ourense. El encausado, que pasó 15 meses en prisión provisional, solo admitió en la fase de instrucción una agresión física contra la perjudicada —y en menor medida a la que le atribuyen las acusaciones—, pero negó la autoría de la presunta violación. La causa llega a juicio a la Audiencia Provincial de Ourense. La sesión tendrá lugar el jueves día 5.

El acusado y la víctima comenzaron una relación a finales de diciembre de 2023 y, desde un mes más tarde, empezaron a convivir en el domicilio de ella, en el que también residía la hija menor de edad de la mujer. El maltrato y la presunta agresión sexual denunciados por la víctima ocurrieron supuestamente la noche del 13 de abril de 2024. Sobre las 23 horas, cuando los dos adultos y también la menor estaban en el domicilio, comenzó entre la pareja una discusión originada por los celos del hombre, según introduce la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales.

Supuestamente, el varón le reprochó que tuviera relaciones con otros hombres, y la mujer le dijo que quería poner fin a la relación. El acusado amenazó entonces con tirarse por la ventana del domicilio. Intervino la Policía tras este incidente, pero la perjudicada no alertó en ese momento a los agentes «por temor a la reacción del acusado», afirma la Fiscalía.

Después de que los agentes se fueran, el presunto agresor cometió los hechos más graves, sostienen las acusaciones. Presuntamente, empujó a su pareja contra una cama, la insultó y la agarró con las dos manos por el cuello, causando en ella una sensación de asfixia. A continuación, dice la Fiscalía, zarandeó a la víctima por los hombros y los brazos, la insultó otra vez y la agarró con las manos de las mejillas. Posteriormente la empujó contra el interior del baño, lo que provocó que ella se golpeara en la cabeza, la espalda y la cadera. Tras este presunto caso de maltrato machista tuvo lugar presuntamente la agresión sexual. Las acusaciones sostienen que el encausado obligó a la víctima a ducharse y a seguirlo hasta el dormitorio, donde supuestamente la violó.

Noticias relacionadas

La víctima sufrió lesiones aquella noche y fue atendida. El juzgado acordó el ingreso en prisión provisional del sospechoso, que estuvo en la cárcel desde abril de 2024 hasta julio de 2025. Ahora se enfrenta a peticiones de 15 a 16 años por ambos delitos, además de penas de libertad vigilada, alejamiento e indemnización.