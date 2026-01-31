Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IA y profesoresConsecuencias de los temporalesConflicto entre taxis y Uber en VigoAstilleros San EnriqueFer LópezSan Blas
instagramlinkedin

Morre Francisco García, un histórico do BNG e alcalde de Allariz durante 18 anos

Gobernou a súa vila natal entre 2000 e 2018, con sucesivas maiorías absolutas. O seu pasamento, con 69 anos, causa un fondo pesar: «Foi unha boa persoa, cercana e xenerosa»

Francisco García. | Iñaki Osorio

Francisco García. | Iñaki Osorio

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

Entre os anos 2000 e 2018, Francisco García Súárez gobernou con maiorías absolutas a súa vila natal de Allariz, o seu berce familiar e tamén político. Antes de suceder no cargo a Anxo Quintana, García foi concelleiro e tenente de alcalde desde a década dos noventa. Este histórico militante nacionalista, unha figura de referencia da xestión local no BNG, faleceu durante a noite do venres ao sábado, con 69 anos, no hospital de Ourense. O seu pasamento causa un fondo pesar entre os familiares, achegados e compañeiros. Nas vindeiras horas, o Concello acollerá o velorio. Mañá domingo, ás 17 horas, celebrarase un acto de despedida na praza consistorial, unha homenaxe da súa vila.

«Marcha un exemplo de compromiso con Galiza, de xenerosidade e de humanidade. É unha das persoas que máis admirei e das que máis aprendín no BNG, sempre co seu sorriso e optimismo», manifestou a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón. «A súa pegada será imborrable e pode verse no seu amado Allariz. Todo o meu cariño e apoio á familia, amizades e a todas as persoas que hoxe o choramos. Sempre na memoria e no corazón», expresou a parlamentaria.

«É un día tremendamente triste, porque nos deixou unha persoa cunha dimensión humana excepcional. Personificaba toda a grandeza e a xenerosidade do ser humano: era bo, cercano, alegre. Era unha desas boas persoas que existen no mundo, sempre disposta a tender unha man», di con emoción a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, que tomou o relevo de García no ano 2018. «Foi un alcalde excepcional, que sempre traballou polo país. Dedicou a súa vida a conseguir un Allariz e unha Galicia mellor, traballando incasablemente ata o último día para acadalo. Déixanos unha persoa excepcional. Queda o seu gran legado», expresa a rexedora, a quen García propuxo no seu día para que asumise a Alcaldía de Allariz.

«Fóisenos o Paco, unha das persoas máis influíntes na miña vida política. Atesouraba moitos valores, mais por riba de todo destacaría a súa bonhomía. Sempre cercano, un referente. Deixaches semente», expresou este sábado Luís Seara, portavoz nacionalista no concello de Ourense.

«Déixanos unha persoa absolutamente extraordinaria no político e no profesional, pero sobre todo no persoal, cunha capacidade de ver esperanza en calquera circunstancia. E tamén, como sempre lle dixen, a voz máis bonita do nacionalismo galego, que axudou a construír incansablemente», salienta a parlamentaria ourensá Noa Presas.

Noticias relacionadas

Francisco García Suárez naceu en Allariz en 1957. Diplomado en Maxisterio, exerceu como profesor da antiga EBG, e foi secretario-interventor do concello ourensán da Mezquita. Antes de asumir a alcaldía en 2000 en continuación de Anxo Quintana, trala renuncia deste antes de converterse en vicepresidente da Xunta durante o goberno bipartito, Francisco García foi concelleiro de Allariz dende o ano 1990 e tenente de alcalde entre 1991 e 2000. Ata o 2003 foi secretario de organización da Executiva do BNG. Tras suceder no cargo a Quintana, revalidou a alcaldía de Allariz, feudo histórico do Bloque, con maiorías absolutas nas eleccións municipais de 2003, 2007, 2011 e 2015. Foi vicepresidente segundo da Fegamp dende 2003 ata 2015. En xuño de 2018 presentou a súa dimisión como alcalde de Allariz e foi substituído pola súa compañeira Cristina Cid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Los ganaderos de Ourense se plantan: la tractorada corta la A-52
  3. Una vecina de Salvaterra circula «despistada» 17 kilómetros en sentido contrario en plena A-52
  4. Una intensa nevada atrapa a seis vehículos en Vilardevós, entre ellos un microbús de transporte escolar
  5. Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
  6. Ourense, en la cima arqueológica: Entre un amuleto romano y un palacio de élite
  7. Ana Belén Martínez: «Es un orgullo ser elegida la mejor productora de patata de España»
  8. Jácome presume de la nevada en el Rodicio a pecho descubierto: «La nieve acecha Ourense»

Morre Francisco García, un histórico do BNG e alcalde de Allariz durante 18 anos

Una tradición milenaria: el «Entroido» en el sur de Galicia

Condena por estafa: vendió un coche embargado y que tenía 360.455 kilómetros más de los que dijo

El campo ourensano mantiene la presión en la A-52 y la Diputación apoya sus demandas

Viento, lluvia y nieve golpean Ourense en una jornada marcada por las incidencias

Viento, lluvia y nieve golpean Ourense en una jornada marcada por las incidencias

El PP propone reforzar las bonificaciones para la piscina de As Burgas

Piden 16 años de cárcel para un hombre en Ourense por presunta agresión sexual a su pareja tras maltratarla

Acusado de violar en un callejón a una mujer que volvía a casa de noche en Ourense

Tracking Pixel Contents