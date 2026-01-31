Condena por estafa: vendió un coche embargado y que tenía 360.455 kilómetros más de los que dijo
Debe indemnizar al perjudicado con 5.500 euros
Seis meses de prisión por un delito de estafa. La pena se suspende con la condición de que no delinca durante los próximos tres años. Además, debe indemnizar con 5.500 euros al perjudicado del fraude cometido. El acusado, que acepta una sentencia con estos términos tras alcanzar un acuerdo de conformidad, ratificado ayer ante la magistrada del Penal Número 2 de Ourense, vendió a nombre de una entidad, en enero de 2022 un vehículo BMW, modelo 530D, y engañó al denunciante con los detalles.
La operación se llevó a cabo por 4.300 euros más la entrega de un coche por parte del comprador, un Opel Astra. Según se declara probado en la sentencia de conformidad, que ya es firme, el encausado hizo constar en el contrato que el vehículo tenía 262.000 kilómetros, cuando la realidad es que tenía 622.455, es decir, un total de 360.455 kilómetros reales más. Además, aseguró que el BMW carecía de carga alguna, gravamen, sanción, deuda o impuesto pendientes de pago, pero lo cierto es que sobre el coche pesaba un embargo en el momento de la venta.
