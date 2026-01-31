El campo ourensano mantiene la presión en la A-52 y la Diputación apoya sus demandas

El conflicto del campo ourensano ha entrado en una nueva fase de tensión y visibilidad. Ganaderos y agricultores mantenían cortada este viernes la autovía A-52 a su paso por Xinzo de Limia, en el kilómetro 190,500, en ambos sentidos de la circulación, en la segunda jornada consecutiva de tractorada en la provincia y tras más de un mes de movilizaciones ininterrumpidas. La protesta, que arrancó el jueves con la movilización de más de un centenar de tractores procedentes de distintos municipios ourensanos, se produce en paralelo a un cierre de filas institucional en la Diputación Provincial, que empleó su pleno ordinario del mes de enero para aprobar por amplio consenso dos mociones de apoyo a las reivindicaciones del sector agroganadero.

A comienzos de mes, los tractoristas ya habían cortado la autovía a la altura del kilómetro 188,200, en la salida de Ababides en sentido O Porriño. En esta ocasión, el traslado de los tractores desde el polígono industrial de San Cibrao das Viñas —donde permanecían concentrados desde el pasado viernes— cambia de ubicación, pero responde a las mismas demandas y a la voluntad expresa del sector de forzar una reunión con algún alto cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

«Echaremos aquí los días que hagan falta porque estamos hartos de que se nos diga a todo que sí y luego nadie haga nada», reivindicaban ya en el primer corte de la autovía los ganaderos y ayer seguían proclamando la misma frase, lamentando el desgaste que puedan causar al trasladar reiteradamente «las mismas demandas», porque sus peticiones no han variado desde su primera concentración a puertas de la subdelegación de Ourense el 29 de diciembre.

Así, entre las principales reclamaciones del sector figuran la vacunación «urgente» contra la dermatosis nodular, el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria para garantizar precios justos y la oposición frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones y la soberanía alimentaria europea al tratarse de una «competencia desleal», en palabras de Miguel Gómez, ganadero de Maceda y presidente y portavoz de la Asociación do Sector Primario de Galicia, que inició las movilizaciones.

Respaldo político en pleno

La presión en la calle tuvo reflejo este viernes en el pleno ordinario de la Diputación Provincial, organismo que aprobó dos mociones —presentadas por PP y BNG— en apoyo a las demandas del sector agroganadero, en una jornada marcada por el corte de los tractores en la A-52. Ambos textos salieron adelante tras permitir la votación por puntos, dando lugar a un acuerdo conjunto que incorporó varias enmiendas del PSOE, centradas en reforzar la producción de proximidad.

La moción del BNG fue la primera y fue defendida por el ganadero y veterinario clínico de Montederramo, David Fentes, quien reclamó a las administraciones «respeto» y «coherencia» con el medio rural. «Pedimos que se diga no a Mercosur y no a desbaratar la soberanía alimentaria de Europa», subrayó, al tiempo que rechazó los recortes en la PAC, defendió la Ley de cadena alimentaria y alertó sobre la «necesidad urgente» de adoptar medidas frente a la dermatosis nodular. «Instamos a los políticos a que no esperen a que llegue la enfermedad. Queremos vacunar a nuestros animales, no matarlos», advirtió, al considerar que la llegada del virus a Galicia es «cuestión de tiempo».

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis Menor, señaló que la moción del PP— defendida por el diputado José Miguel Blecua— fue «fruto de una negociación directa con los ganaderos» y que el texto «incorpora cuestiones muy concretas de su día a día y de lo que puede hacer esta administración».

En este sentido, Blecua destacó entre los puntos clave la exigencia de intensificar las medidas de apoyo al sector, especialmente en sanidad animal, y de garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria.

Desde el PSOE, su portavoz, Álvaro Vila, reiteró la posición del partido favorable al acuerdo con Mercosur, si bien con la exigencia de evitar la entrada de productos que no cumplan los estándares fitosanitarios y de calidad europeos. El diputado no adscrito Xosé Carlos Valcárcel defendió, por su parte, la necesidad de un «trabajo común entre instituciones» sostenido en el tiempo, mientras que Democracia Ourensana, a través de Rafael Cachafeiro, denunció que las grandes decisiones «ya están tomadas» y lamentó que «el sector primario no le interesa a quienes mandan y aquí podemos estar hablando sobre ello hasta las cuatro de la tarde».

Con todo, los textos salieron adelante añadiendo las propuestas socialistas que incluyen la puesta en marcha de campañas de promoción del consumo de productos kilómetro 0 y la petición a la Xunta de Galicia para establecer un sistema de compra pública prioritaria de alimentos producidos en Ourense para servicios y establecimientos de la provincia.

Innovación y despedidas

Asimismo, la sesión sirvió para sacar adelante con el voto favorable de PP, DO, el no adscrito Xosé Carlos Valcárcel, y las abstenciones de BNG y PSOE el Convenio entre Diputación y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el desarrollo de un Centro de Innovación Territorial.

Jácome, abandonando la sala en su último pleno. | | ROI CRUZ

«Si nos vamos a gastar 850.000 euros del erario público, deberíamos tener unos indicadores para saber qué conclusiones deberíamos sacar dentro de 4 años», defendieron desde el BNG pidiendo «saber cuantos proyectos deberían interactuar» y «qué incidencia deberían tener sobre el territorio». Una línea similar a la del PSOE, que por su parte pidió que la iniciativa «no se quede en un papel» y «tener una hoja de ruta clara» para «construir un instrumento que sirva para fomentar el desarrollo del rural en esta provincia».

Noticias relacionadas

Además, el pleno fue el último para tres diputados, las socialistas Susana Rodríguez y Marina Vaz— por organización interna del partido— y para Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana que cede su acta al edil de urbanismo Francisco Lorenzo, después de 8 años en la Diputación, para, según explicó en sus redes sociales, centrarse en la alcaldía y en las próximas elecciones.