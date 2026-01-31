Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una calle cortada en Vistahermosa tras levantarse la calzada por un reventón

Segundo incidente similar en Ourense en una vía pública, tras el socavón que cortará dos meses la calle Pena Trevinca

Operarios de la empresa del agua trabajan en el punto donde se registró el reventón. | Iñaki Osorio

R. O.

Ourense

A las 22.20 horas de la noche del viernes, los bomberos de Ourense recibieron una llamada y fueron movilizados por la rotura de una tubería de agua que provocó que se levantase la calzada, en el cruce de la calle Isaac Piñeiro con la carretera del Seminario, una de las vías de acceso del barrio de Vistahermosa.

Acudieron al lugar cuatro profesionales del parque municipal de emergencias, así como operarios de la empresa concesionaria del servicio de aguas y la Policía Local. Los agentes municipales cortaron la calle, debido a que el pavimento se encontraba levantado parcialmente y existían riesgos para la circulación por esa zona.

Despliegue de la empresa adjudicataria del agua, para la reparación de la incidencia en Vistahermosa.

Es el segundo incidente similar en Ourense en una vía pública, tras el socavón de mayores dimensiones registrado en Pena Trevinca, en el barrio de San Francisco, un incidente relacionado con el temporal de lluvias y que requerirá al menos dos meses de obras para reabrir la calle.

