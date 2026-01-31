Una calle cortada en Vistahermosa tras levantarse la calzada por un reventón

A las 22.20 horas de la noche del viernes, los bomberos de Ourense recibieron una llamada y fueron movilizados por la rotura de una tubería de agua que provocó que se levantase la calzada, en el cruce de la calle Isaac Piñeiro con la carretera del Seminario, una de las vías de acceso del barrio de Vistahermosa.

Acudieron al lugar cuatro profesionales del parque municipal de emergencias, así como operarios de la empresa concesionaria del servicio de aguas y la Policía Local. Los agentes municipales cortaron la calle, debido a que el pavimento se encontraba levantado parcialmente y existían riesgos para la circulación por esa zona.

Noticias relacionadas

Despliegue de la empresa adjudicataria del agua, para la reparación de la incidencia en Vistahermosa. / I. OSORIO

Es el segundo incidente similar en Ourense en una vía pública, tras el socavón de mayores dimensiones registrado en Pena Trevinca, en el barrio de San Francisco, un incidente relacionado con el temporal de lluvias y que requerirá al menos dos meses de obras para reabrir la calle.