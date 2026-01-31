Acusado de violar en un callejón a una mujer que volvía a casa de noche en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense ha señalado para el próximo lunes, día 2 de febrero, el juicio en el que un hombre está acusado de violar presuntamente en un callejón a una mujer, una conocida, que regresaba a casa de madrugada, y que tenía «sus facultades cognitivas afectadas», porque se encontraba bajo los efectos del alcohol y de un medicamento, indica la Fiscalía en su escrito de calificación. Solicita 5 años de prisión para el sospechoso, mientras que la acusación particular pide 12 años de cárcel. La postura de la defensa hasta el momento es la de buscar la absolución, porque el sospechoso alega que existió una relación sexual consentida, tras citarse, según él.

La Fiscalía ve estos hechos de otro modo y plasma en su escrito un relato de los sucedido que encaja en un delito de agresión sexual. Entre las 3 y 3.30 horas de la madrugada del 15 de octubre de 2023, el encausado abordó presuntamente a la víctima en un callejón. Se la encontró sola cuando ella se dirigía a casa, asegura el ministerio público en su escrito. Forcejeó con ella y le tiró del pelo porque la mujer «no consentía», defiende la Fiscalía. Presuntamente, el hombre la agredió sexualmente. Tras los hechos, él se fue y dejó a la perjudicada sola y tirada en el suelo, parcialmente desnuda, afirma la Fiscalía en su escrito.

Como penas adicionales, el ministerio público solicita seis años de libertad vigilada, inhabilitación durante ese tiempo para cualquier profesión, oficio o actividad —retribuida o no— que conlleve contacto con menores, diez años de alejamiento y prohibición de comunicación, más 15.000 euros de indemnización.